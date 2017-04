Madagascar: Ligue 1 - Elgeco Plus et Tana Formation en tête

Au classement général, Elgeco Plus et Tana Formation se trouvent donc devant (18 pts). L'AS Adema descend à la troisième place (17 pts). Mama FC, au pied du podium, lâche quelque peu prise par rapport aux grosses écuries (14 pts).

Auparavant, on a assisté à un carton de Tana Formation face à l'Uscafoot, grâce notamment à un doublé de Tojo et un coup franc de Dina (5-1). Tana Formation est également créditée de 18 unités. Tandis que l'AS Adema, le précédent leader, a été tenu en échec par Cosfa (1-1). Cette huitième journée avait débuté vendredi, avec deux rencontres. COSPN et FC Tana se sont ainsi imposés face à Sabnam et Mi20 (2-1).

Court mais important succès pour Elgeco Plus. Le champion sortant a disposé du Mama FC (1-0), hier à Mahamasina, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Un but de Bela lui a permis d'engranger les trois points de la victoire, synonyme d'un bond en avant au classement général, puisqu'il passe en tête du championnat avec 18 points.

