Sénégal: Satisfécit sur le maintien de la dynamique haussière de l'activité des banques et établissements financiers en 2016

La BCEAO et les banques et établissements financiers du Sénégal se sont félicités jeudi du maintien de la dynamique haussière de l'activité des banques et établissements financiers en 2016.

C'était à l'issue de la rencontre trimestrielle entre M. Ahmadou Al Aminou Lô le Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal et les directeurs généraux des banques et établissements financiers du Sénégal.

« Il a été relevé, à l'issue de l'exercice 2016, le maintien de la dynamique haussière de l'activité marquée par un total de bilan en progression de 16%, la consolidation de la rentabilité du secteur avec un résultat net global bénéficiaire estimé à 63 milliards FCFA, une densification du réseau à 486 agences, en accroissement de 22,4% et une légère augmentation du taux de bancarisation de 1,4 point de pourcentage à 18,3% », ont souligné les deux parties.

Les échanges ont porté sur les moyens de dynamiser le marché interbancaire et le marché secondaire des titres de dette publique. A ce niveau, il a été décidé que l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers soumettra un plan d'actions détaillé à l'examen de la prochaine réunion trimestrielle.

Les deux parties ont mis à profit la réunion pour faire le point de la mise en œuvre, par les établissements de crédit, du projet d'implémentation dans l'UMOA des règles de Bâle II et Bâle III ainsi que du projet de plan comptable bancaire révisé, qui seront mis en application à compter de janvier 2018.

Sur un autre registre, les directeurs généraux de banques et établissements financiers ont été informés de la situation de l'exécution des transferts sur l'extérieur et des rapatriements de recettes d'exportation. Des rappels ont été faits aux banques sur les obligations qui leur incombent dans leurs relations avec les fournisseurs de plateformes de transfert d'argent et les Etablissements de monnaie électronique.