Congo-Kinshasa: Le Rassemblement méfiant avant une possible rencontre avec Kabila

En RDC, on attend l'adresse annoncée du chef de l'Etat devant les deux chambres du Parlement. Le président Kabila doit aussi recevoir, lundi et mardi, lors de deux audiences séparées, les différents délégués qui ont pris part aux discussions directes entre la majorité et l'opposition sous l'égide de la conférence des évêques. Selon des sources de la présidence, il s'agit de baliser la voie pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le Rassemblement des forces acquises au changement derrière Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi s'en méfie.

Ces deux rencontres du président Kabila avec les différentes parties prenantes aux discussions directes de la Cenco ont été annoncées par les services de la présidence de la République. Elles peuvent être considérées, à juste titre, comme la fin des consultations initiées par le chef de l'Etat aussitôt après avoir reçu le rapport des évêques qui avaient modéré les discussions.

Et, si, pour la plupart, les plateformes qui avaient participé à ces assises de la Cenco ont rencontré les émissaires du président, le Rassemblement des forces acquises au changement, plateforme la plus radicale de l'opposition, a jusque dimanche soir décliné l'invitation. On se demande même si le groupe de Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi pourra répondre à ces nouveaux rendez-vous qui, de l'avis de certains, ne sont que le prolongement des consultations menées par le secrétaire général et d'autres membres de la majorité présidentielle.

Aussi des proches de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi se montrent-ils méfiants quant à l'issue des consultations elles-mêmes. Cette frange de l'opposition soupçonne le pouvoir en place de composer avec l'autre aile, celle animée par Joseph Olenghankoy et Bruno Tshibala, et même de vouloir modifier le texte de l'accord de la Saint-Sylvestre.