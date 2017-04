Afrique Centrale: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Le Lokomotiv Gorna Oryahovista corrige Vereya (5-0). Titulaire, Rahavi Kifoueti a été l'artisan du succès avec un doublé, aux 25e et 39e minutes : une frappe du droit à l'entrée de la surface puis un tir croisé du gauche. Il compte désormais 5 buts cette saison. Karl Madianga est entré à la 67e alors que le score était de 4-0. Malgré ce succès, le Lokomotiv est 13e et d'ores et déjà condamné aux play-downs.

Le Borusssia Neunkirchen de Ruddy M'Passi, titulaire, est balayé chez le Hertha Wiesbach (0-3). Le Borussia est 16e et premier non relégable, avec 2 longueurs d'avance sur la zone rouge.

Le SV Lichtenberg de Kiminou Mayoungou bat le Borussia Dortmund (2-1). Et reste, avec sa 3e place, en course pour la montée. Le défenseur germano-congolais était aligné dans l'axe gauche de la défense.

