Madagascar: Bonara/ 67 ha - Dah'Mama confirme sa performance

Le début janvier 2005, qui a marqué ses débuts à l'occasion d'un grand concert organisé dans le Hall de l'Alliance française à Andavamamba, est bien loin. Aujourd'hui, Elda Narijaona alias Dah'Mama, originaire de la Région Sofia, plus précisément du district de Befandriana Avaratra, est devenue une grande star de la chanson malgache.

Une fois annoncée à l'affiche, son apparition publique est impatiemment attendue par ses fidèles fans. À preuve, son baptême de feu fixé le 31 mars au Restaurant-Bar-Discothèque au Bonara-Be chez Sa-Yah près du Parking 67ha Nord-Est, opérationnel depuis le 23 décembre 2016 était une réussite totale dans une salle comble. Contrat rempli et mission accomplie pour cette formation composée de Dah'Mama elle-même assurant parfaitement le lead vocal et d'un effectif cohérent, composé d'excellents musiciens, de talentueux choristes et d'énergiques danseurs.

Place à l'ambiance fortement agitée et mouvementée permettant à l'assistance d'obtenir le maximum de soulagement et de satisfaction. Avec Dah'Mama aux commandes, la formidable combinaison vocale et instrumentale a été offerte et partagée aux fidèles abonnés du coin, qui se sont éclatés à fond durant toute la soirée. Avec un répertoire varié tout en revisitant quelques tubes bien connus des noctambules tels Pointure 40, Tonton sôla , Tsy very place, Ramalala de Rossy remixé... l'enchaînement des morceaux proposé a été dominé par le rythme tropical que l'ensemble du groupe a bien maîtrisé.

Comptant plusieurs albums dans son palmarès et de multiples succès et exploits au niveau national et régional ainsi qu'à l'échelle internationale, Dah'Mama reste une grande référence et un gros calibre de la chanson malgache.