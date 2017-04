Madagascar: Rugby/ Top 16 - X V Family surprend 3FB

Les quatre matches comptant pour la première journée du championnat d'Analamanga dénommé « Top16 », ont bel et bien, eu lieu au stade de Malacam, plein à craquer, hier. Cette journée inaugurale a été marquée par la présence d'un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, et le chef de région d'Analamanga, mais aucun membre du Malagasy rugby n'était présent.

Une des rencontres qui a marquée cette journée était la victoire de XV Family face à 3FB et en plus sur un score large de 41 à 28. Lors du dernier match d'hier, un duel entre quartier et boite, TAM Anosibe et Iarvio Rugby Club se sont séparés sur un score nul de 19 partout.

Le club de la commune urbaine d'Antananarivo a déjà mené 11 à 6 à la pause. Les Gars d'Anosibe croyaient avoir déjà remporté le match, en menant 19 à 16 à quelques minutes du coup de sifflet final, mais IRC arrivait à égaliser à deux minutes de la fin, grâce au coup de pied de pénalité transformé par Sitraka.

Quant aux deux autres résultats, FT Manjakaray s'est imposé 34 à 30 face à TF Anatihazo et UAS Cheminots a écarté de justesse par 23 à 22 VTM Antsalovana. « Le coup d'envoi est lancé et le championnat continuera. La deuxième journée aura lieu le 9 avril...

Il n'y aura pas de matches le 16 avril, jour de Pâques et le 23 avril, la finale de la CAN juniors. Mais le championnat reprendra le week-end d'après », a confié Andry Ravelojaona, président de Analamanga Rugby.