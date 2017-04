Congo-Kinshasa: Le pape François déplore «les affrontements sanguinaires» aux Kasaï

Le pape François, qui célébrait dimanche 2 avril une messe dans le nord-est de l'Italie, a lancé un appel à la paix en République démocratique du Congo (RDC), déplorant « les affrontements sanguinaires » dans les provinces des Kasaï.

«Des nouvelles continuent à arriver des affrontements armés sanguinaires dans les provinces des Kasaï, en République démocratique du Congo, combats qui entraînent des victimes et des personnes déplacées et qui touchent aussi des personnes et des biens de l'Eglise», a déploré le pape François, à l'issue d'une messe en plein air à Carpi, ville touchée en 2012 par des séismes destructeurs.

«J'exhorte tous à prier pour la paix, afin que les cœurs des auteurs de ces crimes ne restent pas esclaves de la haine et de la violence», a ajouté le pape François, devant quelque 20.000 fidèles.

Une rébellion secoue depuis six mois quatre provinces du centre de la RDC (Kasaï-central, Kasaï, Kasaï-Oriental et Lomami) et a causé la mort d'au moins 400 personnes.

L'épiscopat congolais et le représentant du pape à Kinshasa avaient exhorté jeudi les forces congolaises de sécurité, pointées du doigt pour de nombreux abus dans la répression de cette rébellion à la « retenue » et à un usage proportionné de la force dans ses opérations.

La police congolaise a de son côté accusé fin mars les rebelles d'y avoir massacré 39 policiers. Deux experts étrangers de l'ONU et un de leurs accompagnateurs y ont été également retrouvés assassinés fin mars, deux semaines après leur enlèvement.

Le pape a récemment dit qu'il aurait aimé se rendre au Congo-Brazzaville et coupler cette visite avec la République démocratique du Congo, ajoutant toutefois que cela ne serait pas possible avec le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, dont le mandat a expiré le 20 décembre et à qui la Constitution interdit de se représenter.

Un accord négocié par l'influent épiscopat catholique du pays, signé le 31 décembre, l'a autorisé à se maintenir à la tête du pays jusqu'à l'élection d'un successeur, en tandem avec un Premier ministre d'opposition, mais l'accord peine à être mis en œuvre.

Le pontife argentin s'est également dit « profondément peiné » dimanche après l'Angelus pour les victimes de la gigantesque coulée de boue qui a fait au moins 234 morts en Colombie. « Je prie pour les victimes et je veux assurer ma proximité à ceux qui pleurent des disparus », a dit le pape, en remerciant les secours sur place.

Le pape François a également assuré de ses prières le Venezuela et le Paraguay, en proie à de fortes turbulences politiques.

(AFP)

Lire aussi sur radiookapi.net:

Kasaï : un groupe des miliciens vandalise plusieurs bâtiments appartenant à l'église Catholique

Kasaï: la cité de Luebo sous contrôle des hommes armés

La CPI surveille avec une « extrême vigilance » la situation aux Kasaï

Sondage

Le chef de l'Etat congolais Joseph Kabila consulte des groupes de la classe politique et sociale en RDC pour baliser la voie à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Selon vous :

Ces consultations vont permettre de mettre d'accord la Majorité et l'Opposition

Ces consultations ne parviendront pas à mettre fin aux divergences entre acteurs politiques

Le chef de l'Etat devait confier cette mission à un acteur neutre

Voter

Dans la même catégorie

[PHOTOS] Ville morte à Kinshasa

03/04/2017 - 10:48

Politique, Actualité /

RDC : Joseph Kabila consulte la classe politique et les forces sociales

03/04/2017 - 07:10

Politique, Actualité / Joseph Kabila, Cenco, Opposition, accord politique

RDC : une journée "ville-morte" pour "contraindre" Kabila à appliquer l'accord du 31 décembre

02/04/2017 - 19:43

Politique, Actualité / Rassemblement, Ville morte, RDC, Martin Fayulu

Hervé Ladsous quitte les Nations unies

02/04/2017 - 07:21

Politique, Actualité / Hervé Ladsous, Nations unies, RDC, Onu

Tshopo: le gouverneur Ilongo invite la population à ne pas céder aux appels à la violence

02/04/2017 - 06:33

Politique, Actualité /

Mots-clés populaires

RDC (255)

Cenco (112)

Ceni (72)

CAN 2017 (72)

Rassemblement (71)

Etienne Tshisekedi (70)

Enrôlement (55)

Accord du 31 décembre (51)

Kamuina Nsapu (48)

Léopards (45)

UDPS (43)

FARDC (42)

Monusco (39)

Dialogue (32)

Arrangement particulier (29)

Caf (26)

Tanganyika (23)

Kananga (22)

Félix Tshisekedi (22)

'Onu' Monusco (21)

Catégories populaires

Actualité

Émissions

Politique

Société

En bref

Sport

Sécurité

Okapi service

L'invité du jour

Revue de presse

Dialogue entre Congolais

Échos d'économie

Justice

Économie

Parole aux auditeurs

Santé

Nations unies

Culture

Environnement

Magazine UN

Accueil

Actualité

Culture

Environnement

Politique

Société

Sport

Économie

Émissions

Dialogue entre Congolais

L'invité du jour

Parole aux auditeurs

Congolais de l'étranger

Okapi service

Point de vue des jeunes

Parole d'enfant

Maïsha Bora

Droits et devoirs

Moitié Moitié

Echos pour le développement

100% Jeunes

Engagement citoyen

Grande interview

Geek

Le Beau Congo

Identité culturelle

Un jour, une histoire

Libota

Etoile

Jeunes Leaders

Nations-unies

Anciennes émissions

Recette du jour

Écouter en ligne

À propos

Moyens techniques

Grille des programmes

Charte de bonne conduite

Abonnements

Comment s'inscrire et commenter les articles de Radio Okapi

Facebook

Twitter

Google+

Fil RSS

Tune In

Vous pouvez recevoir des alertes des publications de radiookapi.net par e-mail. Cliquer dans cette zone et suivez les instructions.

Vous pouvez poster des commentaires sur radiookapi.net. Cliquer dans cette zone et suivez les instructions.