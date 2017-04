Togo: C'est au Printemps que fleurissent les opportunités

Cette mobilisation, selon lui, est l'expression de la volonté manifeste du Togo de stimuler la création de partenariats novateurs et concrets entre notre espace communautaire et la République fédérale d'Allemagne.

A l'ouverture de la conférence, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s'est félicité 'de la consolidation de l'engagement réciproque et renouvelé de l'Allemagne et du Togo à travers la présence d'une forte délégation allemande particulièrement marquée par son ouverture aux pays de l'hinterland ainsi qu'à nos organisations sous régionales.

Ce 'Printemps de la coopération' rassemble des entreprises allemandes et togolaises, des membres du Bundestag et les représentants des chambres de commerce et des organisations professionnelles des deux pays.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.