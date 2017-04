Madagascar: Toliara - L'université réclame sa franchise

La cause de ce changement est survenue mercredi 29 mars quand des riverains sont venus menacer les professeurs et les étudiants au campus avec des armes blanches. Ils ont vandalisé les barrages qui barricadaient l'entrée du campus. Les autorités de la ville sont bien au courant mais ils tardent à intervenir pour arranger le litige.

Le campus reste aux étudiants et aux professeurs et personne n'a le droit d'y construire des résidences. Et tant que la franchise de l'université de Toliara n'est pas encore bien délimitée, les professeurs ne reprendront pas les cours, renforce le président du SECES, professeur Félix Rabialahy, lors de leur réunion ordinaire du vendredi 31 mars. Par conséquent il n'y aura pas cours le lundi 3 avril comme annoncé par le DAF (directeur administratif et financier) de l'université d'Antananarivo.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.