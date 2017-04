Madagascar: Entreprenariat - Un Trophée HEC-Bernard Ramanantsoa pour l'excellence

Présentation du trophée HEC - Bernard Ramanantsoa, dans les locaux de DHL à Ankorondrano.Un concours pour toutes les entreprises, grandes ou petites, est ouvert. Cette fois, il est organisé avec un institut supérieur de Paris, l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC).

Célébrer la réussite pour reconnaître l'excellence. C'est l'objectif du « Trophée HEC - Bernard Ramanantsoa » 2017, lancé à Madagascar pour toutes les entreprises en activité. Grandement soutenue par la prestigieuse HEC Paris Exécutive Education, deuxième mondiale au classement du Financial Times, l'Association des anciens de l'école organise ce concours, pour raviver l'esprit d'entreprise, promouvoir la compétitivité et honorer la qualité pour célébrer la culture d'excellence à Madagascar. D'après les organisateurs, ce projet vise également à promouvoir les bonnes pratiques entrepreneuriales et managériales du pays.

D'après Mamy Rakotondraibe, présidente Exed Communitiy HEC Paris à Madagascar, ce trophée fera l'unanimité, comme il est organisé avec un institut reconnu dans le monde comme première école en termes de savoir-faire managérial. Pour sa part, Pascal Chaigneau, directeur chez HEC Paris, également présent lors de la présentation, a noté que le concours est pour toutes les entreprises. « Les entreprises ayant moins de 10 employés, tout comme les entreprises ayant des centaines peuvent participer au trophée ; bien évidemment selon une catégorisation définie », a-t-il indiqué.

Visibilité. Les organisateurs du trophée ont choisi le nom de Bernard Ramanantsoa, pour l'excellence du parcours de ce dernier. « Il s'agit d'une personnalité qui a brillé dans le monde. DG de la grande école HEC Paris pendant 25 ans, il restera toujours DG émérite, mais également un professeur qui aura marqué ses étudiants. Cette illustre personnalité est incontournable dans le monde des affaires francophones, voire mondiales », ont déclaré les organisateurs du concours.

Dans cette optique, la qualité de la gestion des ressources, du service clientèle, ainsi que le succès commercial et financier, figurent parmi les critères pris en compte, dans le cadre du concours. Les lauréats seront mis en lumière et bénéficieront d'une plus grande visibilité au niveau national et international, génératrice de création de valeur.

En effet, l'association des anciens de la HEC coopère avec des anciens de Harvard et de l'Université de Paris-Dauphine, ainsi qu'avec des institutions et organismes internationaux, pour l'organisation du concours. Certes, il s'agit d'une forte mobilisation pour les entrepreneurs à Madagascar ; et une occasion pour HEC de renforcer davantage sa présence, trois ans après où cette école a commencé à entamer la formation pour l'excellence dans la Grande Ile.