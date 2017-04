Cameroun: Rebondissement - La FIFA rouvre le dossier Fécafoot

L'instance faitière annonce qu'elle va commettre un émissaire pour résoudre la crise de légitimité qui mine le football camerounais.

On n'est pas sorti de l'auberge. Ceux qui croyaient le dossier Fécafoot définitivement rangé avec l'éclatante victoire des Lions à la récente Coupe d'Afrique des Nations vont devoir revoir leur copie. La Fédération Internationale de Football (Fifa) vient de jeter un nouveau pavé dans la marre qui remet sérieusement en cause la légalité et la légitimité de l'actuelle équipe dirigeante de la Fédé.

Tout est parti d'un courrier daté du 24 mars 2017 et adressé par l'Association des Clubs de Football Amateurs du Cameroun à la Fifa. Dans cette correspondance, l'Acfac sollicite l'exécution de la sentence du Tribunal Arbitral du Tribunal Arbitral du Sport (Tas) rendue le 27 février 2017 concernant la procédure opposant l'un de ses membres, Etoile Filante de Garoua, à la Fécafoot. « Depuis 2013, le processus électoral entamé à la Fécafoot, malgré le comité de normalisation mis sur pied par la FIFA et dont le mandat a même été prorogé à deux reprises n'a jamais pu aboutir, parce qu'étant très vicié.

Chaque fois notre association s'est retrouvée devant les juridictions compétentes et appropriés et s'est toujours soumise à leurs décisions », s'indigne l'Acfac. Plus bas, l'association exige pas moins que la reprise de l'interminable processus électoral à la Fécafoot. « Nos demandes monsieur le président restent purement et simplement statutaires; à savoir: L'exécution de la sentence (TAS 203.6 /Al44L5 Etoile Filante de Garoua C. Fédération Camerounaise de Football). Confirmant la sentence de la CCA du 02 novembre 2O15 qui a prononcé l'annulation des élections à la Fécafoot organisées en 2015 ».

Pas un chat à fouetter ont dû se dire les dirigeants actuels de la Fécafoot qui se targuent du soutien sans faille du ministre des Sports, Bidoung Kpwatt, qui a « officiellement » écarté la décision de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage du Comité National Olympique (Cca) qu'il accuse d'avoir outrepassé ses compétences. Mais le contexte est différent et le vent qui souffle à la tête de la Fifa et des Confédérations semble ouvrir une nouvelle ère et susciter d'autres espoirs.

Un plan de sortie de crise

« Nous accusons réception de votre courrier collectif du 24 mars courant adressé à notre président M. Gianni Infantino et vous en remercions », a d'emblée réagi Fatma Samoura, la Secrétaire générale de la Fifa. « Dans ce courrier, poursuitelle, vous déplorez la situation qui prévaut au sein de Ia Fédération Camerounaise de Football relative à la sentence du TA52016/A/4415 Etoile Filante de Garoua c/ Fédération Camerounaise de Football.

A ce sujet, nous pouvons vous indiquer ce qui suit : nous sommes conscients de la situation et examinons à I 'interne Ies solutions viables qui apporteraient de Ia sérénité au sein du football camerounais une fois pour toutes Monsieur Veron Mosengo Omba, directeur des Associations Membres-Afrique et Caraïbes, va entrer en contact avec la Fédération Camerounaise de Football ainsi qu'avec Ies autres parties intéressées pour vous présenter Ies actions que la Fifa prévoit d'entreprendre pour surmonter cette Situation ».

En clair, la Fifa se prononce pour une nouvelle procédure de conciliation entre les parties en conflit. Il s'agit là d'une reconnaissance implicite du statut illégitime (et peut être illégal) de l'actuelle équipe dirigeante de la Fécafoot. Mieux encore, l'instance qui s'était toujours refusée à remettre en cause l'élection de Tombi à Roko s'est même empressée de désigner un responsable pour proposer des voies de sortie de crise.

« Au vu des changements qui ont commencé à s'opérer à la tête de l'instance du football mondial (FIFA), des confédérations et particulièrement à la tête de la confédération Africaine de football (CAF) ; nous, acteurs majeurs du football Camerounais reconnus par loi Camerounaise ressentons comme un ouf de soulagement », avaient écrit les signataires de la lettre de l'Acfac pour susciter de la sympathie face à leur démarche. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont eu le nez creux car la réponse de la Fifa parvenue le 30 mars 2017, moins d'une semaine après leur correspondance, relance totalement

la question des élections à la Fécafoot. Après avoir activement contribué à faire tomber un Issa Hayatou qui s'est désespérément accroché à son fauteuil à la Caf, le président de la Fifa, Gianni Infantino, semble résolument enclencher une nouvelle ère dans l'assainissement de la gestion des fédérations sportives. Il veut donc commencer par solder le différend qui divise toujours la famille du football camerounais suite à l'élection controversée de Tombi à Roko.