Cameroun: Doumaintang célèbre Paul Biya

Doumaintang (Haut-Nyong) - C'est dans le propos du président de la section RDPC du Haut-Nyong Nord III, Viny Etobock, qu'il faut aller chercher le sens des festivités qui ont marqué la journée du 24 mars dernier à Doumaintang : « La célébration de l'an 32 du parti majoritaire est pour nous une nouvelle occasion de célébrer celui qui, depuis le 6 novembre 1982, conduit notre pays avec brio, bonheur, sagesse et dextérité ; j'ai nommé Son Excellence Paul Biya ».

Au-delà d'une simple commémoration, il aura donc été question pour les populations de cette unité administrative et politique lovée dans la forêt de l'Est, département du Haut-Nyong, de réaffirmer leur soutien au président de la République, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est donc à juste titre que des clameurs de joie se sont mêlées aux propos louangeurs des orateurs de circonstance, pour rappeler tous les bienfaits du Renouveau. Et, selon Viny Etobock et ses camarades de parti, entre les nombreuses réalisations socio-économiques dans l'arrondissement, la promotion des fils de la contrée à des postes de responsabilité, etc., il y a bien des raisons de croire que « Doumaintang compte pour le chef de l'Etat... »

Bien mieux encore, sur le plan national, les actions de Paul Biya pour la promotion et la consolidation de la paix et de l'unité nationale, de même que la conduite fructueuse de son programme des grandes réalisations, en font un pari sûr pour le développement du Cameroun. L'actualité dans les régions anglophones et la réponse sage, pondérée et rassurante du chef de l'Etat, à travers la création de la Commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et toutes les autres mesures mises en oeuvre, sont la preuve, s'il en fallait encore une, que l'homme du 6 novembre est bel et bien à sa place. En raison de quoi, les populations de Doumaintang, tout en le rassurant de leur soutien indéfectible, ont appelé Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.