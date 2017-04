Cameroun: ARTs visuels - Comment atteindre la « performance »

Cette discipline artistique particulière est le principal intérêt d'un atelier organisé en fin mars à l'Institut Goethe à Yaoundé

Une étreinte si forte, qu'elle ne laisse aucun espace entre les deux corps enlacés. L'exercice n'a rien de sensuel, mais n'est pas innocent non plus. C'est « l'exploration du soi », comme l'appelle Christian Etongo, artiste camerounais, expert de la performance. Du 29 au 31 mars dernier à l'Institut Goethe à Yaoundé, il a partagé avec 20 apprenants ses connaissances en cette discipline artistique si particulière, au cours d'un atelier d'initiation. Cette formation baptisée « Perform'Action Live Art » n'a rien de trop formel. Chaque artiste, chaque être humain a sa perception de la vie, et donc de la performance. Christian Etongo leur donne les clés pour rester eux-mêmes, sans calculs ni a priori. « Ne sortez pas de votre identité. En performance, on ne joue pas de rôle sinon on est dans une autre forme d'art », dit-il. Artistes confirmés ou émergents, et des enseignants d'art participent à cette expérience inédite.

Gabrielle Badjeck est l'une d'entre-eux. « Je suis venue vide, pour absorber tout ce que je peux de positif, me nourrir de cela pour améliorer mes performances », avoue-t-elle. La rencontre est couverte par le thème : « L'autre ». La perception de l'autre, ce qu'on pense de lui au premier regard, aux premiers mots échangés, est scrutée durant les trois jours de cet atelier. En entame de jeu, Christian Etongo s'est livré, peignant les lignes de son parcours. La performance, il la découvre par le biais de plasticiens comme Salifou Lindou, Francis Sumegne, Joël Mpah Dooh ou Barthélémy Toguo. Dans ce concept de « performance » qu'ils abordent de manière ponctuelle au gré d'un vernissage, Christian Etongo voit une source d'inspiration. Il l'adapte en basant ses recherches sur les rites traditionnels. L'art de la performance a le don de susciter la curiosité, l'étonnement, parfois le dégoût chez le public. L'artiste-performeur, pour défendre une cause et enclencher le questionnement, s'exprime grâce à un langage visuel que les hommes peuvent voir et juger.

Il doit pouvoir donner de sa personne. Le choc est souvent immense. Des artistes comme la Serbe Marina Abrahamovic ou le Nigérian Jelili Atiku, que Christian Etongo croise au fil de ces escales artistiques à travers le globe, marquent cet univers d'une empreinte écarlate depuis plusieurs années. Christian Etongo, lui, est le pionnier d'une génération, qu'on espère longue, de performeurs camerounais. Cet atelier se déroule en prélude du « Perform'Action Live Art », du 29 novembre au 2 décembre prochain à Yaoundé, le premier festival consacré à l'art de la performance au Cameroun initié par Christian Etongo. L'actualité du performeur est vaste. Ses prestations sont attendues du 11 au 26 mai prochain à Mannheim en Allemagne pour le festival « Supercopy », puis en septembre au « Live Art » de Vancouver au Canada, et à Bandjoun Station à l'Ouest en novembre. Vendredi dernier, l'atelier s'est achevé avec une restitution-spectacle « Diagnostic 2 ».