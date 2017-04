Cameroun: Ebebda renouvelle sa fidélité au RDPC

Le président de la section RDPC Lékié-Nord II a rassemblé autour de lui, les 20 sous-sections que compte son unité politique le 24 mars 2017. C'était à l'occasion des manifestations marquant le 32e anniversaire du RDPC.

François Fouda en a profité pour appeler ses camarades à une mobilisation totale derrière le président Paul Biya, cet appel fait suite au constat. Cela lui est venu de la situation de relâchement des militants de base qui ne se pressent pas pour s'inscrire sur les listes électorales. Depuis l'ouverture des opérations en janvier dernier, quelque 100 personnes seulement ont été enregistrées. François Fouda prévoit donc la mise sur pied d'une stratégie de porte à porte dans les sous-sections. Or, les militantes et militants de la jeune section Lékié-Nord II doivent prendre part à la dynamique politique impulsée par le président national du parti ; par l'observance des règles de gouvernance, la rigueur et la moralisation sans lesquelles l'émergence projetée à l'horizon 2035 serait une vue de l'esprit. En conséquence, tout le monde doit se mobiliser autour de ces nobles idéaux en resserrant les rangs entre dirigeants politiques.

Pour ce qui est du développement du pays, il est nécessaire de parler d'une même voix aujourd'hui et demain. Le président Fouda a fustigé le comportement de ceux qui fragilisent l'unité nationale et la sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Or l'unité nationale est la seule voix qui mène vers le progrès. Le président de la section RDPC de la Lékié-Nord a salué la lumineuse idée du président Paul Biya de créer la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en vue de promouvoir le vivre ensemble. Six autres intervenants ont exalté l'œuvre du président Paul Biya à Ebebda : la construction des écoles des hôpitaux, le désenclavement de certains villages, l'électrification rurale, le ravitaillement en eau potable... Une motion de soutien a clôturé le meeting. Les militants d'Ebebda ont appelé le président Paul Biya à se porter candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2018.