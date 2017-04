Ile Maurice: Affaire Michaela Harte - John McAreavey demande un nouveau procès

«We have had a short but progressive meeting with the police and we have been updated about recent developments... » Déclaration du veuf de Michaela Harte, John McAreavey, à sa sortie des Casernes centrales, lundi 3 avril. Plus tôt, le comptable et footballeur s'y était rendu pour rencontrer des hauts gradés de la police, en compagnie de sa sœur, Claire et de son homme de loi, Me Dick Ng Sui Wa.

John McAreavey a indiqué qu'il est déterminé à ce que justice soit faite pour son ex-épouse. Cette dernière a perdu la vie dans de tragiques circonstances, le 10 janvier 2011, alors que le couple était en lune de miel dans un hôtel, à Maurice. «We are hoping and praying that in the forthcoming weeks, justice will be served». Et d'ajouter que «we have been assured that the police will try her best to work on this case and we want a retrial».

L'homme de loi de l'Irlandais, Me Dick Ng Sui Wa, pour sa part, affirme que «la police a dit qu'elle fera tout son possible pour retrouver les coupables dans cette affaire». Il a ajouté que les autorités concernées ont indiqué «qu'une enquête n'est jamais close lorsqu'il s'agit d'un cas de meurtre».

C'est dans la matinée de samedi que John McAreavey a foulé le sol mauricien. Il devrait rencontrer le Directeur des poursuites publiques, Satyajit Boolell, ainsi que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ce lundi. Il tiendra également une conférence de presse demain au cours de laquelle il devrait faire part de sa position dans cette affaire.