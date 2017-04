Ile Maurice: Thérèse Hargot - «Il faut promouvoir un féminisme inclusif»

Thérèse Hargot, sexologue belge vivant à Paris, est à Maurice à l'invitation de l'Action familiale et du Service diocésain de l'éducation catholique. En matière de sexualité, elle se prononce en faveur d'une contre-éducation pour les jeunes et pour un féminisme inclusif.

Vous êtes auteure du livre intitulé «Une jeunesse sexuellement libérée ou presque» et votre postulat est que la vision actuelle de la sexualité est celle qui n'est ramenée qu'à la protection et à la jouissance. À la place, vous proposez un questionnement philosophique, qui remet la personne au centre. Que voulez-vous dire par là ?

Nous avons, aujourd'hui, toute une génération impactée par la culture pornographique, que ce soit par le biais d'Internet, des clips, de la musique etc. Elle véhicule une vision de la sexualité où l'objectif est la performance et la jouissance. Elle transforme la fille et le garçon, la femme et l'homme en instruments de plaisir. C'est de l'objectification. Or, une personne, c'est non seulement un corps mais aussi un cœur et un esprit. Je pense qu'il faut sortir de cette vision physique et mécanique de la sexualité. De nos jours, chez les jeunes, on ne prend que cette dimension sexuelle.

On parle de se faire un plan cul, de sex friend où l'on voit en l'autre un ami et un partenaire sexuel mais où les sentiments n'ont pas leur place. Ce faisant, on ne respecte pas la dignité de l'autre, on le voit seulement comme un objet. On se fait croire que c'est possible de dissocier les dimensions corps, cœur et esprit alors que cela ne l'est pas. Il y a une contre-éducation à faire avec les jeunes, qui est une éducation collective qui s'interroge sur ce qu'est l'humain et qui met en avant les sentiments, l'amour, le sens du corps et le respect de l'autre dans sa dignité. Des aspects que les parents n'ont plus le temps d'aborder avec leurs enfants.

Ce discours encourage les jeunes à nager à contre-courant. Que faites-vous de la pression des pairs, qui peut être très destructrice chez les ados qui ne suivraient pas cette tendance dominante ?

Il faut faire cette contre-éducation dans les écoles, avec les filles et les garçons pour qu'ils entendent la même chose et réfléchissent collectivement à la manière de vivre la sexualité. Une sexualité qui tienne compte de l'amour et du respect du corps et de la dignité. C'est leur faire réfléchir ensemble pour les aider à vivre des relations différentes. Nous ne devons pas juste leur dire que la façon dont ils pensent et vivent leur sexualité aujourd'hui n'est pas bien. Il faut leur proposer autre chose. Nous cherchons à renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, le respect du corps et de soi, qui leur permettra de rejeter l'objectification.

Il faut apprendre aux filles à avoir confiance en elles, à se voir comme belles et uniques. Ce faisant, elles se respecteront et se sentiront valorisées. Elles ne chercheront pas à le faire à travers les yeux des garçons. Cette contre-éducation repose sur trois piliers : faire garçons et filles réfléchir aux grandes questions philosophiques comme, par exemple, le sens du corps, le respect, la liberté. Il faut ensuite leur donner des outils pour leur développement personnel et finalement faire de la prévention sur la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, on ne leur donne que la prévention et on est silencieux sur leur développement personnel et les questions philosophiques.

Comment votre discours est-il accueilli en France ?

Extrêmement bien car il rejoint les jeunes dans leurs véritables préoccupations. Les grandes questions que les ados se posent aujourd'hui sont : c'est quoi l'amour, comment sait-on que l'on aime, c'est quoi être un homme et une femme ? De par cette contre-éducation que nous proposons, ils sont ravis de voir que l'on s'intéresse à leurs questionnements, qu'on les rejoint dans leurs expériences, qu'on leur apprend à parler des émotions qu'ils ressentent et à les gérer. Une fois que nous avons fait tout cela, la prévention devient facile. Lorsque j'anime ces ateliers avec eux, je me positionne comme une grande sœur qui leur parlerait. Je suis toujours accompagnée de jeunes stagiaires qui s'habillent comme eux, parlent leur langage et qui leur servent de modèles.

C'est important de donner aux jeunes des modèles. Ces sessions sont des discussions interactives, pédagogiques, ludiques. L'intérêt est de poser les bonnes questions et de les laisser trouver les réponses. Nous commençons avec les enfants de 10 ans à monter. Si depuis trois ans, j'interviens en tant que sexologue dans l'établissement Stanislas à Paris, je suis en train de me retirer pour aller former des formateurs. Le ministère de l'Éducation nationale autorise une heure dédiée à l'éducation sexuelle par trimestre dans les collèges et lycées mais cela ne se fait absolument pas. Jusqu'ici, ce sont surtout les écoles privées qui ont les moyens et la volonté de le faire. Il nous faut toucher les collèges et les lycées. D'où l'intérêt à former des formateurs.

Vous êtes opposée au féminisme façon Simone de Beauvoir qui, selon vous, formate les femmes à concevoir leur identité et leur désir de réalisation par leur seul travail et vous estimez qu'elles négligent leur rôle maternel. Vous semblez oublier que les femmes ne sont pas toutes nées fortunées et qu'elles ont besoin de travailler pour vivre.

Nous avons hérité de 50 ans de féminisme qui a encouragé les femmes à travailler. Ne vous méprenez pas, je suis totalement en faveur du travail des femmes. Mais on leur demande de travailler comme les hommes, sans avoir modifié les structures des entreprises pour elles. De sorte qu'il y a toute une génération de femmes en tension entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour qu'elles puissent réconcilier ces deux vies, il faut modifier les structures des entreprises. La pilule contraceptive a permis aux femmes de travailler comme des hommes sans être gênées par leur corps. Mais la structure de l'entreprise n'a pas changé d'un iota, d'où ces tensions pour la femme. Moi, je veux que la société s'adapte aux femmes. Il faut repenser les carrières qui étaient linéaires.

On aurait pu proposer un autre modèle aux femmes qui travaillent, soit d'avoir des cycles où elles peuvent s'arrêter trois à quatre ans pour s'occuper des enfants et que cela soit valorisé. Elles peuvent ensuite recommencer à travailler. Il faudrait plus de souplesse dans l'emploi du temps de travail des femmes et que leurs arrêts soient valorisés. À la ménopause, par exemple, une femme est encore pleine d'énergie et peut reprendre le travail. Le combat féministe devrait être dessus et sur ce changement de modèle. On arrivera à concilier vie professionnelle et vie personnelle si on valorise la vie familiale. Il faut que le modèle de travail soit plus souple et je pense au travail à mi-temps, par exemple. Il faut repenser différemment le travail pour qu'il soit plus compatible aux réalités de la femme. C'est un combat à long terme.

À très long terme, vous voulez dire.

Je crois que l'on va y arriver car il y a une nouvelle génération de jeunes professionnels, soit les moins de 30 ans, qui font une remise en question de ce modèle de travail. Cela, car ils ont vu leurs parents beaucoup travailler et ont souffert de leur absence. Je crois qu'ils aspirent à autre chose.

Vous êtes contre la contraception, contre la pilule du lendemain et en faveur de proposer aux femmes des méthodes de contraception naturelle. C'est bien beau dans les sociétés occidentales où la femme peut exprimer son avis mais ce n'est pas tenir compte de la réalité des sociétés patriarcales où la femme n'a pas voix au chapitre, où elle est violentée par son partenaire et où elle ne peut négocier le port du préservatif ou toute autre méthode de contraception.

Vous avez raison. Cela ne va pas résoudre le vrai problème des sociétés patriarcales, des hommes violents et des femmes soumises. Je crois qu'il faut éduquer les hommes et leur faire comprendre que la fécondité et la maternité ne sont pas qu'une affaire de femmes. Il faut un féminisme inclusif, que les hommes soient éduqués à la fécondité, au respect de la femme, à être mis devant ses responsabilités. De l'autre côté, si l'on apprend à la femme à respecter son corps, elle s'affirmera face à son partenaire.

Très idéaliste ce que vous dites par rapport à la réalité des sociétés africaines et asiatiques où la culture pèse de tout son poids.

C'est vrai que nous sommes dans des cultures où toute une génération est sacrifiée. Il n'y a pas de solution parfaite. Nous sommes sur un travail de longue haleine. Il y a une dignité à retrouver pour la femme et ça ne peut se faire qu'avec l'homme. Je crois beaucoup dans l'éducation des garçons. On les a oubliés pour se concentrer sur les premières victimes que sont les filles. Je suis persuadée que si on éduque ces garçons, qu'on renforce leur confiance en eux, ils n'auront pas à dominer les femmes. Il ne faut pas les laisser de côté. Il faut les éduquer dans des ateliers où il y a aussi des filles pour qu'ils apprennent à discuter ensemble et à travailler sur les stéréotypes culturels. Chacun doit contribuer au bien commun. C'est ce que j'appelle le féminisme inclusif, où les hommes sont aussi la priorité.

Vous avez été taxée «d'alter-féministe» et catégorisée dans la «nouvelle garde réactionnaire d'Europe». Cela ne vous dérange pas ?

Pas du tout. C'est challenging. Depuis que je suis à l'université, on me tape dessus. Une de mes thèses était sur le genre et le professeur m'a dit que c'était des histoires de filles. Or, aujourd'hui, tout le monde parle du genre. Je savais que j'avais raison .J'en ai beaucoup souffert à ce moment-là mais aujourd'hui, j'en suis habituée. Je suis partie vivre à New York et depuis trois ans et demi, je me suis réinstallée à Paris et je note que les portes s'ouvrent. Mon message est à contre-courant. Il dérange et interpelle mais je sens que l'on veut l'écouter. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Je suis une femme de terrain. J'ai un cabinet où les gens viennent me consulter, me parlent de leur effroi à voir leurs enfants de sept ans être exposés à la culture pornographique. Et cette réalité me nourrit et alimente mon message. Je sais que 99 % des gens sont d'accord avec moi.