Ile Maurice: Affaire Bramer House - Le DPP objecte à la levée de l'interdiction de voyager de Mallam-Hasham

Nouvelle comparution en cour de Rose-Hill pour Iqbal Mallam-Hasham, lundi 3 avril. La motion concernant la levée permanente de l'interdiction de quitter le pays qui pèse contre lui a été débattue. Celle-ci a été rejetée par le Directeur des poursuites publiques.

Me Denis Mootoo, qui représente le bureau du DPP a indiqué que «an order shall be in force until disposal of the charge».

Le représentant de l'ancien-Managing Director de la State Investment Corporation (SIC), Me Shakeel Mohamed a, pour sa part, indiqué que ce n'est pas la première fois qu'une telle demande est faite en cour. Il a cité en exemple, le cas de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint.

Une décision de la magistrate Dinya Mooloo qui siège en cour de Rose-Hill est attendue le mercredi 12 avril. Le même jour, le DPP devra, lui aussi, communiquer sa position par rapport à la radiation des charges retenues contre Iqbal Mallam-Hasham.

Pour rappel, l'ancien Managing Director de la SIC avait été inculpé pour avoir usé de sa position pour obtenir des faveurs de Bramer Property Fund. Iqbal Mallam-Hasham a notamment fait l'acquisition du 11e étage et d'un espace au rez-de-chaussée de la Bramer House, à Ébène, au coût de Rs 105 millions.