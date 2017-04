Ile Maurice: Metro Express - Le front commun national prévoit une grève cette semaine

Ils veulent des réponses. Les membres du Front commun national sont déterminés à obtenir plus d'informations du gouvernement sur le Metro Express car il y aurait «trop de zones d'ombre» autour de ce projet. C'est la raison pour laquelle, ils comptent faire une grève nationale cette semaine.

Salim Muthy, le président du Front commun national, a une fois de plus déclaré qu'il manque «de la transparence dans ce projet» et qu'il n'y a pas assez de «communication entre le gouvernement et les stakeholders». Selon lui, les autorités doivent rendre publique l'étude faite sur le Metro Express avant de commencer les travaux.

Toutefois, aucune date précise n'a été encore arrêtée pour la grève. «Nous allons avoir une réunion cette semaine pour décider de la date», a précisé Salim Muthy. D'ajouter qu'il a essayé de rencontrer les membres du gouvernement pour discuter du projet, mais que ces derniers n'ont pas retourné ses appels.

Le Front commun national, qui regroupe des représentants de la société civile, du secteur du transport en commun, dont United Bus Service et Rose-Hill Transport, ainsi que les habitants de Pailles et de La Butte, réclame notamment des éclaircissements sur le financement du projet. À Salim Muthy d'ajouter que ces «quelque Rs 17 milliards auraient pu financer d'autres projets ou encore résoudre les problèmes d'eau et de pauvreté».