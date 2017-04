Madagascar: Rock - Green et Kiaka survoltent le public

Vendredi dernier, la soirée a été très électrique dans la Capitale.

Du côté du Telozoro à Andrefan'Ambohijanahary, Jacquot et sa bande, qui amorcent leurs 30 ans de scène, ont fait chanter le public jusqu'au bout de la nuit. Du rock comme au bon vieux temps, avec des riffs et des coups de guitare qui marquent toute une époque. La parenthèse a été très nostalgique. Dans la salle, on avait du mal à bouger, tant il y avait du monde.

Le public a applaudi chaque morceau, chantant à tue-tête sans plus se soucier des notes. L'ambiance a été survoltée. Green, c'est tout de même un intemporel qui a bercé plus d'un. Et puis, à Behoririka, le groupe Kiaka, n'a pas démérité. Là aussi, l'ambiance a été surchauffée par l'interprétation d'un répertoire qui replonge le public dans les années 90 et 2000. Le rock dans toute sa splendeur, vendredi soir, il fallait y être.