Madagascar: Enseignement supérieur - Les étudiants du CNTEMad avantagés dans le système LMD

Des longues années durant lesquelles, cet établissement d'enseignement supérieur public n'a cessé d'évoluer pour devenir le plus grand établissement supérieur du pays et couvrir l'ensemble du territoire national. Cette célébration sera alors marquée par plusieurs manifestations dont l'inauguration d'un grand bâtiment nouvellement construit au siège national du CNTEMad à Ankadifotsy. Son Directeur général, Djohary Randrianambinina, l'a annoncé vendredi 31 Mars en marge du reboisement effectué par les employés et les étudiants de cet établissement à Ambohitrolona, commune rurale d'Ambalavao, district d'Antananarivo-atsimondrano durant lequel 4 500 jeunes plants ont été plantés.

