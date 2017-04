Madagascar: En politique, tous les coups sont permis

En politique, tous les coups sont permis et les prétendants au pouvoir le savent pertinemment.

S'ils avaient la possibilité de le faire, ces derniers ne se priveraient pas d'agir de la même manière. Après tout, c'est de bonne guerre. Mais, cela fausse la démocratie et le libre choix des citoyens. Les deux candidats pressentis à l'élection présidentielle de 2018, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana l'apprennent à leurs dépens.

Lorsqu'ils étaient à la tête de l'Etat, les deux principaux adversaires d'Hery Rajaonarimampianina n'ont pas lésiné sur les moyens pour empêcher l'opposition de s'exprimer. Le combat politique n'est pas fait que d'échanges de discours et d'arguments censés faire du tort à l'adversaire. Le président de la République actuel dispose d'un pouvoir important et il ne se prive pas d'utiliser les prérogatives dont il dispose pour affaiblir ses rivaux. Le bras de fer que lui et son équipe ont engagé avec la CUA et par ricochets avec Marc Ravalomanana sont homériques. Ce dernier le lui rend bien et ne se cache pas pour dévoiler ses ambitions. Andry Rajoelina est bien plus discret, mais il n'est pas moins déterminé à revenir au pouvoir par les urnes.

Le régime l'a bien compris et le HVM fait tout pour contrer le MAPAR d'Andry Rajoelina sur le terrain. Nous avions déjà parlé des desseins qu'on lui prêtait pour remplacer les maires de ce parti élus dans les grandes villes de Madagascar. Apparemment, cela a commencé dans quatre capitales régionales. Nous verrons bien ce qu'il adviendra dans d'autres localités, mais la déstabilisation se fait de manière légale. Des étapes doivent être franchies pour que ces destitutions soient effectives. Elles seront certainement franchies dans les semaines voire dans les mois à venir. Les adversaires ne vont pas rester inertes. Dans cette démarche organisée ces derniers temps, ce sont des maires MAPAR qui sont visés.

Ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre eux ont été suspendus par des conseillers municipaux de leur propre bord. On en arrive à se demander si cela ne relève pas d'un jeu politique subtil pour provoquer l'indignation des électeurs. En politique, tous les coups sont permis et on peut user de tous les subterfuges pour arriver à ses fins. Nous verrons bien quelle sera la suite de ces manœuvres. Il reste un an et demi pour suivre cette bataille qui sera rude.