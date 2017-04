Madagascar: Journée mondiale du cirque social - Dignement fêtée à Maitsoririnina

Chaque 1er avril, la journée du cirque social est célébrée dans le monde. La compagnie Aléa des possibles, Okalou et le centre Maitsoririnina étaient le fer de lance de cette célébration à Madagascar.

L'évènement n'a certes pas drainé la foule, mais l'ambiance était au rendez-vous. La joie de la découverte, l'esprit de fête et le sens du partage se ressentaient parmi toute l'assistance. Le cirque social a effectivement pris tout son sens, dans la mesure où toutes les classes sociales et origines étaient représentées, notamment la population démunie et les enfants des bas-quartiers qui participaient avec engouement à tous les ateliers d'initiation proposés : jonglage, marche sur échasse, etc.

Voir les enfants s'entraider et jouer ensemble sans discrimination d'origine et de classe sociale, augure un peu d'espoir quant à un meilleur avenir... Les organisateurs ont d'ailleurs souligné que l'éducation artistique pour l'épanouissement des enfants et des jeunes constitue la priorité des priorités pour le cirque social et les activités corollaires. Vivement la prochaine édition !