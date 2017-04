Madagascar: Amoron'i Mania - La fédération syndicale SEMPAMA monte au créneau

La fédération syndicale SEMPAMA, Région Amoron'i Mania condamne fermement les intimidations faites par le ministère de l'EducationNnationale à l'encontre du secrétaire générale...

Effectivement le torchon brûle entre le ministère de l'Education Nationale et la secrétaire générale de la confédération syndicale SEMPAMA, Madame Bodo. Ce depuis que cette dernière, lors d'une conférence de presse, a pris la décision, le 27 février dernier, d'interrompre la convention de partenariat qui lie le ministère de l'Education Nationale d'une part, et la confédération syndicale SEMPAMA, de l'autre. Aux motifs que, selon toujours la secrétaire générale, le ministère de l'Education Nationale n'a pas respecté ses engagements de faire face à la mauvaise gestion et aux magouilles qui ont été dénoncées par la SEMPAMA au sein de ce département ministériel et également, du non respect des droits syndicaux des enseignants et éducateurs.

Interdire. Vers la fin du mois de mars dernier, consécutive à la déclaration faite par la secrétaire générale du SEMPAMA, Madame Bodo d'interrompre la convention de partenariat, pour manifester son mécontentement, le ministère, pour sa part, a pris la décision d'affecter ce leader syndical et d'interdire à Madame Bodo l'accès du ministère de l'Education Nationale et de rejoindre son bureau au sein de ce département même à Anosy.

Face aux harcèlements dont est victime ce secrétaire générale, les membres de la confédération syndicale SEMPAMA, région Amoron'i Mania, lors d'une conférence de presse, le 1er avril 2017, qui s'était tenue au siège de la FIKRIFAMA Andrefatsena-Ambositra, condamne fermement les mesures d'intimidation faites à l'encontre de leur leader syndicale et qu'ils qualifient d'abus de pouvoir.

S'oppose. Pour sa part, face aux soutiens des membres SEMPAMA de la région d'Amoron'i Mania, Madame Bodo a déclaré ouvertement qu'elle s'oppose fermement à la signature de cette décision d'affectation et qu'elle continuera à lutter pour le respect des droits syndicaux des enseignants et éducateurs et de dénoncer les abus de tous genres qui ont cours au sein du ministère de l'Education Nationale. « Une affectation déguisée », comme l'a spécifié le président nationale de la confédération syndicale SEMPAMA, Monsieur Claude et non moins vice-président de l'union intersyndicale de Madagascar qui a affirmé que l'union intersyndicale de Madagascar fera savoir sa position, ultérieurement. Une affaire à suivre et qui ne manquera d'envenimer une situation déjà précaire dans ce pays.