Madagascar: Marathon de Rome - Shura Kitata sacré

Elle même qui a battu quatre hommes. Hanitra Rabeson Rakotondrainibe a fini le trajet en 5h35 et Delphyne Dabezies en 6h. La première moitié du trajet a été couru sous l'orage et une pluie battante. « Pour ma part, j'ai moins souffert et j'ai amélioré mon temps d'une vingtaine de minutes par rapport à celui que j'ai réalisé à Londres. Les conditions étaient difficiles car il a plu quasiment durant tout le parcours et la plupart sur des pavés », a expliqué Stéphane Rakotondrainibe.

Sous une pluie battante, l'Ethiopien Shura Kitata Tola s'est imposé lors du 23e Marathon de Rome en 2h07:30 »hier. Comme annoncé, 15 coureurs de Madagascar ont participé à la course. C'est Benoit Chartier qui a réalisé le meilleur temps sur l'ensemble du groupe en signant un chrono de 3h 50. Il a été suivi par Jean Baptiste Guenet bouclant le parcours en 4h06, Pascal Pisal Hamida 4h18, Bruno Rincel 4h20, Hassanein Hiridjee 4h25, Jérôme Libaud 4h39, Stéphane Victor Rakotondrainibe 4h45, Christophe Dabezies 5h15, Denis Bareau 5h25, Philippe Beal 5h25 et Patrick Martin 5h55. Du côté des dames, Isabelle de Lamberterie avec 4h58 arrive en première sur les trois femmes engagées.

