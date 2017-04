Cote d'Ivoire: Lutte anti-tabac - Professeur Dagnan Simplice propose ses remèdes

Selon lui, en tant que partenaires, l'Oms doit renforcer le plaidoyer auprès des États pour que la Côte d'Ivoire reste dans son engagement et sa ligne de faire adopter la loi anti-tabac. « Et pour cela nous mettons tous les moyens techniques à la disposition du pays ». Dans le mois d'avril, l'Oms va appuyer un voyage d'études au Kenya d'au moins cinq ivoiriens qui sont dans les associations, a révélé M. Yamego. « Parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans ces différents pays en matière de lutte contre le tabac ».

A sa suite, Dr. Ernest Zotoua, directeur coordonnateur du Pnlt, a apporté plus de précisions. «En fait par rapport au non-respect de la loi interdisant la cigarette dans les lieux publics, il y a eu beaucoup d'avancés, dans les boites de nuit, les restaurants, les maquis, et même chez les transporteurs. C'est respecté ! Mais c'est dans les kiosques que la mesure peine à s'appliquer. Il s'agit d'un problème de compréhension des tenanciers », a-t-il justifié.

« A la répression, il faut associer la sensibilisation et les mesures contraignantes pour renforcer la lutte anti-tabac », a proposé Professeur Dagnan Simplice, représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.Il a tenu ses propos à « l'Atelier de restitution de la 7ème conférence des parties de la Convention cadre de l'Oms pour la lutte anti-tabac (Cop7) », organisé par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions(Pnlt), à Abidjan II-Plateaux Aghien, à la salle de conférences de la représentation de l'Oms.

