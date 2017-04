Algérie: Plus de 700 agents de contrôle mobilisés pour le Ramadhan

La Banque nationale d'Algérie (BNA) et la Caisse nationale de la mutualité Agricole (CNMA) ont… Plus »

Ces agents procéderont à des opérations intensifiées de contrôle des produits alimentaires périssables tels que les viandes blanches et rouges et les produits laitiers, a-t-il encore ajouté précisant que ce programme de contrôle débutera 20 jours avant le mois sacré de Ramadhan.

"La direction mobilisera, en coordination avec les services communaux et de sécurité, 750 agents de contrôle dont des agents spécialisés dans les enquêtes économiques, les prix et la répression de la fraude, au niveau des marchés de la wilaya d'Alger à partir de 8.00h jusqu'à leur fermeture, en vue de stabiliser les prix", a indiqué à l'APS le représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, El Ayachi Dehar.

Alger — Plus de 700 agents de contrôle seront mobilisés à l'occasion du mois de Ramadhan au niveau de tous les marchés de proximité et communaux de la wilaya d'Alger en vue de stabiliser les prix et préserver le pouvoir d'achat du citoyen, a-t-on appris dimanche auprès de La direction du commerce de la wilaya d'Alger.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.