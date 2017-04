Algérie: Une grande station-service projetée à Illizi

Le secteur a enregistré l'entrée en service dernièrement de deux stations-services à Illizi et In-Amenas, qui ont fait l'objet de réhabilitation, et verra l'entrée en service, dans les prochains jours, d'une autre dans la zone de Hassi Belguebour (commune de Bordj Omar Driss), alors que les travaux d'un projet similaire à Djanet ont atteint un taux d'avancement de 70%, a fait savoir le directeur de l'Energie de la wilaya d'Illizi, Mustapha Benabdelkader.

Mettant à profit sa visite dans la wilaya, le Pdg de Naftal s'est enquis de la situation des installations énergétiques relevant de son département au niveau de la ville d'Illizi où il a pris connaissance des préoccupations soulevées et liées notamment à la perturbation d'approvisionnement en produits énergétiques et aux faibles capacités de stockage de bonbonnes de gaz butane.

Le même responsable a fait état aussi de projets de réalisation d'une station de conversion au "Sirghaz" ainsi que de structures de stockage de bonbonnes de gaz butane à travers les communes de la wilaya en vue de couvrir les besoins des localités enclavées et solutionner le problème d'approvisionnement en période d'hiver, en plus de l'accroissement de la capacité de stockage au niveau de la wilaya d'Illizi.

S'exprimant à la presse, M. Rizou a indiqué que cet "important" projet, englobant différentes prestations et répondant aux standards en vigueur en la matière, vient en application d'un accord signé entre Naftal et les autorités locales et sera lancé en chantier dès finalisation des procédures administratives afférentes.

