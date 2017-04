Algérie: Textile-expo - Ouverture de la 1e édition à Oran

Oran — Le Salon international du textile et de la mode "Textile-expo" s'est ouvert dimanche au Centre des conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", avec la participation de 150 exposants nationaux et étrangers.

Cette manifestation enregistre la présence de plus de 40 entreprises algériennes des secteurs public et privé, aux côtés de 80 exposants de la Tunisie, du Portugal, de l'Italie, de la Turquie, de la Chine, de l'Inde et des Etats-Unis d'Amérique (USA), selon les organisateurs.

Dans une déclaration à la presse, le wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, a rappelé que le secteur des textiles est une des branches priorisées par le code investissements et que les pouvoirs publics s'attellent à relancer cette activité.

Ce salon, organisé sous le patronage du ministère de l'Industrie et des Mines et la wilaya d'Oran, a pour objectifs de faire connaitre le produit national et d'offrir un espace d'échange d'expériences entre les professionnels algériens et leurs homologues étrangers sur l'évolution du secteur de l'industrie du textile, en plus d'avoir une idée sur le savoir-faire des étrangers dans les domaines du textile, du cuir et de la mode, selon la même source.

Il met en exergue des produits du textile et du cuir, le prêt-à-porter, des matières premières, du matériel et des accessoires, en plus des services dont ceux des assurances, des banques et des centres de formation.

Le programme de ce rendez-vous économique comporte également l'animation de conférences par des experts et spécialistes abordant, entre autres, l'innovation dans le domaine du textile, les solutions technologiques dans les filières du textile, du cuir et de l'habillement, les dernières cris de mode et le partenariat et la complémentarité entre l'Algérie et la Tunisie dans les secteurs du textile et l'habillement, les entreprises naissantes et les innovations dans le secteur.

Les férus de la mode seront au rendez-vous avec l'organisation d'un défilé de mode en présence de stylistes et modélistes algériens et étrangers.

Cette manifestation qui s'étalera jusqu'au 5 avril, est organisée par la Sarl "CG Com Event" en collaboration avec la chambre de commerce et de l'industrie de l'Oranie (CCIO) et l'union nationale des travailleurs du textile et du cuir affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA).