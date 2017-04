*"La misère du peuple congolais a atteint le seuil du paroxysme. Des Congolais innocents sont tués chaque jour. Des maisons incendiées, des villages désertés. Des Congolais devenus réfugiés sur leur propre sol et ailleurs". Ce tableau sombre peint par Divin Mutombo Mwan'a Godefroid, Analyste politologue en République Démocratique du Congo, doit interpeller les acteurs politiques. Car, dit-il, sur un ton martial, l'on ne peut gouverner que sur des humains et non sur des morts, ni sur des animaux.

"Le Congo n'est l'apanage des seuls politiciens. Chacun, a droit de bénéficier d'une place au soleil qui brille au firmament".

La main sur le cœur et des larmes aux yeux, Mutombo Godefroid s'étonne du comportement donné en spectacle par la classe politique congolaise.

A l'en croire, le trajet qu'a parcouru le navire des discussions directes ayant abouti à l'Accord de la Saint Sylvestre est plus long par rapport au lieu d'accostage. Quatre-vingt dix-huit (98) pourcents de points de convergence, contre deux (2) pourcents seulement, de points de divergences, ne peuvent pas bloquer toute une nation.

Aussi, insiste-t-il, qu'un groupe de gens, Majorité présidentielle ou Opposition soient-ils, ne peut pas prendre en otage quatre-vingts millions des Congolais, sans scrupule, ni la moindre crainte de Dieu qui a créé cette même population, devenue meurtrie, à son image. La colère de Dieu est lente, certes. Mais, elle est là et demeure pour toujours, prévient-il.

Que veulent-ils réellement?

L'Analyste politologue est revenu, de manière succincte, sur la genèse des discussions directes, conduites sous les bons offices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). L'objet était de trouver un consensus autour de la gestion de la transition de douze (12) mois avec comme toile de fond, l'organisation des élections avant la fin de l'année 2017 et le social des Congolais.

Mais, au-delà de tout, trouver un Premier ministre qui doit sortir de l'Opposition politique/Rassemblement ainsi que le président du Comité National de Suivi de l'Accord (CNSA). Pour cette seconde structure d'appui à la démocratie, l'unanimité s'était dégagée autour de la personne du président Etienne Tshisekedi, peu avant sa mort.

Un compromis avait été trouvé également sur la nomenclature des ministères.

Douleurs et regrets

Quel n'a pas été le regret de M. Divin Mutombo qui s'insurge contre les acteurs politiques qui, au lieu de s'atteler à l'essentiel de ce qu'ils sont appelés à faire pour sortir le pays du bourbier, s'arrogent, plutôt, le droit de s'investir dans des guerres de positionnement, en vue d'assouvir leurs insatiables appétits gloutons et renforts pécuniaires. Alors que, pendant ce temps, le pays brûle à petit feu.

Et, pourtant, l'Accord du 31 décembre 2016, a, inexorablement, rencontré la confiance de toute la population. Personne n'avait osé critiquer la MP comme l'Opposition. Tout le monde avait applaudi de deux mains cet Accord, au lendemain de sa signature. Il reste que son application à travers les Arrangements particuliers, est devenue, désormais, une équation difficile à résoudre.

Face à cette posture très ahurissante, l'Interlocuteur du Journal La Prospérité, invite les politiciens congolais, ceux de la majorité comme de l'opposition, à penser à la misère du peuple. Ils doivent se soustraire de ces intérêts égoïstes.

Par ailleurs, il soutient avec force que les Evêques n'ont pas échoué, ni démérité comme le prétendent certains observateurs. C'est, plutôt, la classe politique congolaise qui a échoué, qui ne veut pas que le pays puisse avancer.

La CENCO a bien joué sa partition. Le problème est dans l'homme politique congolais, affirme-t-il.

Contre toute attente, l'analyste politologue demande au peuple, de ne plus tolérer d'autres discussions en dehors de celles dont la CENCO avait déjà déclaré la fin des travaux.

La sagesse du Chef de l'Etat doit jouer

Le Chef de l'Etat Joseph Kabila qui est au-dessus de la mêlée, ne doit pas avoir de coloration politique, indique-t-il. Il doit s'abstenir de se pencher du seul côté de la MP. Car, en tant garant de la nation, il n'est ni de la MP, ni de l'Opposition. Il est le Chef aussi bien de ses partisans que de ses adversaires. Il y a des morts partout. D'où, il en appelle à la sagesse de Joseph Kabila qui doit faire parler sa voix intérieure parce que la misère a atteint les limites du tolérable.

A la Majorité présidentielle, de ne pas prendre le Chef de l'Etat en otage. Tout ce qu'elle fait, c'est pour créer la tombe autour du Chef dans ce sens que lorsqu'on déplore des cas de mort à répétition, c'est le nom du Président de la République qui est cité sur toutes les lèvres, et non de personne d'autre.

La MP et l'Opposition doivent trouver des réponses aux 2% de divergences pour que le pays aille de l'avant.

A l'Opposition et au Rassemblement, de ne pas compliquer la tâche pour sortir de la crise. Ils doivent aussi manifester leur volonté qu'ils sont allés réellement aux discussions pour sauver le peuple. S'il est difficile, pour eux, de donner 3 noms ou que les Ministères leur proposés sont négligeables, ils doivent renoncer et laisser la MP diriger seule, la transition pour qu'eux, attendent les élections à venir afin qu'il y ait le plein pouvoir (la totalité du pouvoir).

Au peuple congolais, de ne pas détruire ce qui est à lui. Car, prévient Mutombo Mwan'a Godefroid, même si le Chef de l'Etat partait, les biens (infrastructures routières, immobilières et hospitalières) déjà acquis, resteront entre les mains des Congolais. Qu'il ne cède donc, pas à la manipulation.

Dossier affreux de Kamuina Nsapu

Encore une fois, M. Mutombo Divin, est revenu sur le Chef de l'Etat afin de solliciter son implication. Le peuple du Kasaï meurt chaque jour. A cause de ces tueries, la population est terrée dans des forêts. Ça met en difficulté le processus d'enrôlement pour lequel, le Grand Kasaï risque d'être non partant à cause de l'insécurité grandissante.

Une fois de plus, le peuple doit rester vigilant. Le Chef de l'Etat doit agir et traduire les fauteurs des troubles devant les instances judiciaires.

En définitive, l'Analyste politologue se réjouit du fait que certains notables ont bien capté le cri de cœur lancé par lui, lors des éditions antérieures. Ils ont promis de s'y impliquer, a soutenu, Divin Mutombo Mwan'a Godefroid.