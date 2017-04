Afrique: Natation/Championnat d'Afrique des jeunes - L'Algérie termine sur le podium, avec un total de 19 médailles

Le Caire — La sélection algérienne de natation a obtenu la troisième place au championnat d'Afrique (jeunes) clôturé samedi au Caire, en décrochant 19 médailles (5 or, 3 argent et 11 bronze), derrière l'Afrique du Sud (53 or) et l'Egypte avec (13 or).

La dernière journée du championnat, qui a vu la participation de 16 pays, a permis aux nageurs algériens d'empocher une vermeil, deux argent et deux bronze.

L'or fut l'£uvre de Ardjoune Abdellah, vainqueur du 200m Dos (15-16 ans), en 2:05.14, devant son compatriote Mohamed Ryad Bouhamidi (2:06.73) et le Sud-africain, Luan Grobelaar (2:07.68). La seconde médaille d'argent a été remportée par le relais du 400m combiné (15-16 ans), composé de Abdellah Ardjoune, Moncef Aymen Balamane, Med Amine Bouachir, Med Ryad Bouhamidi, qui ont bouclé la course en 3:58.41, devant l'Egypte (4:06.81) et derrière l'Afrique du Sud (3:55.92).

Les dernières consécrations algériennes du rendez-vous égyptien ont été en bronze et réalisées par le relais 400m combiné (13-14 filles), ou l'équipe formée de Sirine Bouhali, Amina Ghecham, Imane Zitouni et Jihane Benchadli a pris la 3e place du podium en 4:56.42, derrière l'Egypte (4:41.32) et l'Afrique du Sud (4:26.97).

Le relais combiné garçons (13-14 ans) du 400m a fait de même en obtenant le bronze en 4:26.98, avec les nageurs Rayan Ammar Khodja, Hodaifa Louai Haddad, Islam Tounsi et Anis Zerrouni. Les deux premières places sont revenues à l'Afrique du Sud (4:10.41) et l'Egypte (4:11.18).

Il est à signaler que huit pays des seize présentes ont pu retourner chez eux avec des médailles, à savoir, l'Afrique du Sud avec un total de 110 médailles (53 or, 34 argent, 23 bronze), l'Egypte 63 médailles (13, 30, 20), l'Algérie 19 médailles (5, 3, 11), le Maroc 4 (1,1,2), la Tunisie 11 (2 argent et 9 bronze), l'Angola 4 (2 argent et 2 bronze), le Zimbabwe 4 (1argent et 3 bronze et les Seychelles (2 bronze).

La participation algérienne a été prolifique en individuel garçons avec un total de onze (11) consécrations dont 5 en or et trois en argent, prenant la 3è place derrière l'Egypte avec 116 dont 7 or et 6 en argent et l'Afrique du Sud avec un total de 27 médailles dont 8 or et 11 argent.

Quand aux jeunes nageuses algériennes, elles terminent en 7è position au classement général, avec deux bronze.