Gabon: Santé - Sensibiliser sur l'autisme !

Le trouble neuro-développemental se manifeste avant l'âge de 3 ans et présente des difficultés dans plusieurs domaines, l'enfant autiste peut s'isoler ou à l'inverse trop au contact à l'autre. « L'autiste a un langage oral peu informatif ou expressif et souvent limité, voire absence de langage » explique Dr Éric LEBANDA du collectif des praticiens en poste à Libreville. « Il est important de garder en tête qu'il a autant de formes d'autisme, qu'il y a d'enfants avec autisme. Ainsi vous trouverez certaines caractéristiques chez l'un, que vous ne retrouverez pas chez l'autre, et vice versa » conseille Dr Andréa NDOUNA DEPENAUD. La prise en charge permet néanmoins, l'amélioration du comportement, des capacités de la personne autiste et, donc, surtout de sa qualité de vie puis une meilleure intégration sociale.

Le collectif des orthophonistes s'est associé aux bénévoles d'Imya pour alerter la population sur l'autisme qui est un trouble envahissant le développement de l'enfant. « Autisme et troubles apparentés », c'est la réflexion de l'édition 2017 de la journée mondiale de cette maladie méconnue des populations gabonaises en l'occurrence celles du chef-lieu de l'Ogooué-Maritime. Il faut amener la société à changer d'idée sur l'autisme. Il est urgent que les enfants avec autisme soient scolarisés parce qu'au contact des autres enfants, ils apprennent les notions de vie de la classe et de la société.

