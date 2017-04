Angola: Ephéméride - Signature du mémorandum de la paix il y a 15 ans

La sécurité alimentaire et la femme doivent acheminer ensemble pour un avenir alimentaire des familles… Plus »

Actuellement, le pays vit une paix juste et définitive, un moment particulièrement important dans son histoire, jamais expérimenté par le peuple angolais, même dans un passé lointain, ainsi que depuis la naissance de l'Angola comme un Etat indépendant et souverain.

A partir de la signature du document, la journée du 04 avril a été instituée comme fériée nationale, et est devenue entre les angolais, une référence historique dans la lutte du peuple, en vue de marquer un virage décisif dans le processus politique et dans le développement en République d'Angola.

L'accord signé en 2002 au Palais des Congrès à Luanda, et assisté par le Président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos, et par les représentants de la communauté nationale et internationale, a symbolisé la fin de la guerre qui a provoqué des milliers de déplacés, mutilés et orphelins.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.