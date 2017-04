Angola: La femme appelée à la promotion de la sécurité alimentaire

Luanda — La sécurité alimentaire et la femme doivent acheminer ensemble pour un avenir alimentaire des familles plus sain et efficace, a considéré jeudi, à Luanda, la consultante du Ministère de l'Agriculture pour le secteur de la Sécurité alimentaire, Maria Eugénia Francisco.

La responsable a tenu ces propos quand elle dissertait le thème "Le rôle de la femme dans la promotion de la sécurité alimentaire, santé familiale, du VIH/Sida et de l'environnement sain", durant une table ronde promue par le Musée National d'Histoire Naturelle et l'Institut National pour des questions religieuses, dans le cadre des festivités du "Mars Femme".

Elle a éclairci que la sécurité alimentaire signifiait que les gens ont, de façon permanente l'accès physique et économique des aliments sûrs, nutritifs et suffisants pour satisfaire leurs nécessités diététiques et préférences alimentaires, afin de mener une vie active et saine.

Maria Eugénia Francisco a dit que, compte tenu du rôle de la femme dans la production, achat et préparation des aliments, il est nécessaire que la femme sache veiller à ces questions.

L'oratrice a indiqué pour les personnes revenu bas, la question de la sécurité alimentaire n'est pas toujours observée, tant en termes de qualité comme de quantité des aliments, bien que les gens avec un niveau financier élevé ont également certains problèmes sur cette questions.

Selon elle, l'alimentation saine ne passe pas seulement par la question financière, mais également par la connaissance de la combinaison d'aliments, de manière à avoir une réfection équilibrée.

La responsable a conseillé le changement d'habitudes alimentaires et l'inclusion dans la diète alimentaire de plus de légumes, des céréales, poisson, ainsi que des fruits en vue d'une bonne alimentation.