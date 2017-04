Algérie: Canoë-kayak/Championnats d'Afrique - L'Algérie termine 2e avec 23 médailles

Khemisset (Maroc) — L'Algérie a terminé à la deuxième place des Championnats d'Afrique Juniors de canoë-kayak, organisée du 27 mars au 1 avril au lac de Dayet Erroumi de Khemisset (Maroc), avec un total de 23 médailles (10 or, 10 argent et 3 de bronze).

La Tunisie a dominé le classement final par nations avec 31 médailles (21 en or, 4 en argent et 6 en bronze), alors que la troisième place est revenue à l'Egypte avec 26 médailles (1 en or, 13 en argent et 12 en bronze).

Le Nigeria (4e) et le Mozambique (5e) suivent au classement avec respectivement 12 médailles (1 en or, 7 en argent et 4 en bronze) et 5 médailles (2 en or, 1 en argent et 1 en bronze).

Aux 8ès Championnats Arabes, disputés simultanément avec les championnats d'Afrique, la Tunisie a dominé le classement final devant l'Algérie et l'Egypte. Le Maroc termine 4e devant Djibouti.

Plus d'une centaine de participants de 14 nations ont disputé les trois épreuves au programme des compétitions: la course en ligne (K1, K2, K4, C1, C2), le marathon 5.000m et le slalom.

En marge de ces compétitions, un stage international des arbitres a été organisée par la Fédération internationale de canoë.