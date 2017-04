Algérie: Marathon de Daegu (Corée du Sud) - Blessée, Aït Salem abandonne au 23e kilomètre

La Banque nationale d'Algérie (BNA) et la Caisse nationale de la mutualité Agricole (CNMA) ont… Plus »

Les séquelles de cette blessure semblent cependant toujours présentes, même un an après l'opération, comme en témoigne l'abandon d'Aït Salem au marathon de Daegu, qui était sa première course internationale de la saison. Elle compte, jusqu'ici, trois compétitions nationales

Il s'agit d'une ancienne blessure, contractée par la sociétaire de l'Olympique Bordj Bou Arréridj il y'a un an, et qui s'est réveillée pendant le marathon de Daegu. L'athlète a quand même essayé d'aller au bout de cette course, mais réalisant que la douleur ne faisait qu'augmenter, elle a pris la sage décision d'arrêter au bout du 23e kilomètre "par peur d'aggraver son cas", a précisé la même source.

