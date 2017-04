Algérie: Concours national de saut d'obstacles - Mesbah Fahd remporte le grand prix de la ville de Tiaret

Oran — Le cavalier du club équestre "Etrier Oranais", Mesbah Fahd, montant "Rey de Cray", a remporté le grand prix de Tiaret, une épreuve du concours national de saut d'obstacles, clôturé samedi soir au centre équestre "Emir Abdelkader" de Tiaret.

Le cavalier de l'Etrier Oranais et son étalon ont réalisé un parcours sans fautes en 47:36 devant Sahraoui Noureddine du club de l'association étoile de l'Est des sports équestre de Constantine, montant "Upperclassy Semilly", qui a réalisé lui aussi un sans-faute en 48:86 et Mahi Amine du Club Haras Hocine El Mansour de Mostaganem enfourchant "Talmée des forets" avec 4 points de pénalités et un temps de 45:31.

Chez les cadets, c'est Kheyar Anes du club "Ecurie Casanova" de Boufarik qui a fait parler sa classe en l'emportant sans faute sur "Théorie de Lauvo" en 29:86 devant Benmouhoub Abderrahim du club hippique Mitidja de Blida sur "Asyoulik Semilly" avec un temps de 30:50 et Maachi Mohamed du club équestre "Emir Abdelkader" de Tiaret avec 31:52, montant "Oussad" qui sont venus compléter le podium.

Cette manifestation équestre de deux jours, organisée par le club équestre "Emir Abdelkader" de Tiaret en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), a regroupé 110 couples cavaliers et chevaux de 17 clubs équestres du pays, dans les catégories cadets et 12 ans et plus, titulaires de 1er degré.

Onze épreuves ont été organisées, la plus en vue, le grand prix B de la ville de Tiaret. Le concours est jugé d'un niveau technique "appréciable" par des spécialistes présents faisant remarquer que beaucoup de sans-fautes ont été homologués dans les différentes catégories au programme.