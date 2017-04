Algérie: Coup d'envoi de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre"

Mostaganem — Le coup d'envoi de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre", placée sous le slogan "Nous fêtons la ville, nous fêtons le théâtre", a été donné dimanche, en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, qui devra durer près d'une année, a été marquée par l'organisation du "carnaval de Mostaganem" initié par l'association culturelle "El Moudja" et qui a vu la participation de près de 200 comédiens du théâtre et de citoyens portant des masques et vêtus de costumes de personnages du théâtre, dans le but de faire revivre l'idée du "théâtre de rue".

Des spectacles de clowns et folkloriques ont été donnés durant ce carnaval, qui a été lancé à partir du siège de l'association sis à Salamandre et s'est poursuivi jusqu'au front de mer "Ahmed Ben Bella", en présence de nombreuses troupes, d'associations et de coopératives théâtrales de différentes wilayas du pays.

Par la même occasion, le ministre a inauguré, à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" et en présence du président du conseil national des arts et des lettres, Abdelkader Bendaamache, une exposition sur la chronologie du théâtre algérien et la mémoire du théâtre amateur.

Azzedine Mihoubi a, en outre, suivi un montage théâtrale intitulé "El menbaa" (la source) au sein du siège de l'association El Moudja.

Ce montage, produit par le théâtre régional de Mostaganem, présente des tableaux de pièces des géants du théâtre algérien, à l'instar d'Abdelkader Alloula, Ould Abderrahmane Kaki, Azzeddine Medjoubi, Mustapha Kateb et Abderrahmane Bachtarzi. Près de 70 comédiens et danseurs dont Omar Guendouz, Mohamed Haimour, Nadia Talbi, Fatiha Soltane et Mustaha Laribi ont pris part à cette œuvre d'une durée d'environ une heure.

D'autre part, les familles de Ould Abderrahmane Kaki et Si Djillali Benabdelhalim et une vingtaine de comédiens du théâtre ont été honorés en cette occasion, notamment le regretté Mekki Bensaid, Meflah Mohamed, Herrag Benamar, Djillali Boudjemâa, Omar Guendouz, Sonia, Mohamed Adar et Mohamed Haimour.

Le programme de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre" comprend de activités nombreuses et variées avec la participation de plusieurs wilayas du pays, dont des spectacles de théâtre pour adultes et enfants, des tables rondes, des rencontres nationales et internationales et des journées d'études, ainsi que des expositions et des ateliers de formation concernant des thèmes en relation avec le 4e Art. Dans ce cadre, chaque semaine portera le nom d'un des géants du théâtre algérien.

La 50e édition du festival national du théâtre amateur de Mostaganem, le festival du théâtre scolaire, le festival des écoles des Beaux-Arts et le festival du théâtre universitaire font également partie du programme de cette manifestation.

Par ailleurs, toutes les grandes manifestations du théâtre organisées dans les différentes wilayas du pays seront transférées vers la ville de Mostaganem, qui verra également la participation de troupes étrangères, et ce, en plus d'autres activités culturelles et artistiques.

La manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre" sera clôturée le 27 mars 2018 avec la présentation d'une des œuvres d'un des fils de Mostaganem, le dramaturge regretté Ould Abderrahmane Kaki.

Le programme de cette manifestation a été concocté par la direction de la culture de la wilaya, en coordination avec le théâtre régional de Mostaganem "Si Djillali Benabdelhalim" et la bibliothèque centrale publique.