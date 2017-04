Algérie: BNA-CNMA - Conventions de partenariat dans les services de e-banking

Alger — La Banque nationale d'Algérie (BNA) et la Caisse nationale de la mutualité Agricole (CNMA) ont signé dimanche à Alger trois (3) conventions de partenariat, permettant aux clients de la CNMA d'accéder aux services e-banking assurés par la BNA.

Les conventions portent essentiellement sur l'adhésion de la CNMA et toutes ses caisses régionales, au nombre de 67, et 420 bureaux locaux, au système d'acceptation de paiement en ligne par carte interbancaire (CIB), et la mise à la disposition de tous les sociétaires une gamme large de services bancaires à distance via le nouveau service BNA.net.

Ce partenariat permettra ainsi à la CNMA de vendre ses produits d'assurances agricoles et de la pêche via Internet à travers le service "e-paiement" assuré par la banque.

Ces prestations sont adossées à une convention de domiciliation des comptes de la CNMA et son réseau commercial auprès du réseau d'exploitation de la BNA.

Les conventions ont été paraphées par le P-dg de la BNA Achour Abboud et le Dg de la CNMA Cherif Benhbilès.

La BNA va également doter les agences de la CNMA reparties à travers le territoire national en terminaux de paiement électronique (TPE).

"Ce partenariat qualitatif et innovant est le fruit d'un long parcours de concertations avec nos partenaires de la CNMA, et reflète nos engagements à renforcer et diversifier les prestations en faveur des acteurs principaux de l'économie nationale notamment les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, en intégrant l'ensemble du réseau des Caisses de mutualité agricole à notre nouveau canal de services de paiement à distance via le web", a expliqué M. Abboud.

Il a également indiqué que les efforts engagés par la banque durant ces dernières années, entrent dans le cadre des orientations des pouvoirs publics pour moderniser les prestations financières et diversifier les services de "e-banking" pour répondre aux besoins exprimés par les opérateurs économiques.

Pour sa part, M. Benhbilès s'est dit "optimiste" quant à l'impact positif attendu de ce partenariat sur les services assurantiels proposés par la CNMA.

"C'est un gain de temps et d'argent important pour plus d'un million d'agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. Les différents services innovants de la BNA nous permettent de réduire beaucoup de contraintes administratives", a-t-il soutenu.

Il a ajouté que le secteur agricole a enregistré ces dernières années un saut quantitatif et qualitatif, d'où la nécessité d'assurer l'accompagnement de cette dynamique sur le plan financier.

Pour rappel, la CNMA, qui est le premier assureur agricole en Algérie, compte actuellement plus de 158.000 clients et emploie près de 2500 salariés.