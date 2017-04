Sénégal: Mbour/ Lutte contre les accidents de la circulation - Cheikh Issa Sall et Am Dem s'impliquent

Les partisans du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour ont organisé, ce samedi 1ier avril 2017, une marche sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation. Ils ont ainsi emprunté à pied la voie principale, l'avenue Demba Diop de la mairie à la gare routière en passant par la Rue Sana Daffé. Ils ont été accueillis par les chauffeurs, transporteurs et apprentis.

La commune et le département de Mbour sont en effet connus comme des foyers accidentogènes avec un décompte mensuel de 50 accidents. La nationale 1 ou le corridor sous régional reste la voie enregistrant le plus d'accidents avec « les problèmes de la circulation, dépassements à droite, mauvais comportements des chauffeurs » selon Cheikh Issa Sall, le président du mouvement Am Dem et directeur de l'Agence de développement municipal. Il a expliqué le poids pesant des accidents de la circulation dans l'économie et la vie sociale du Sénégal.

Selon lui, des pertes estimées à 77 milliards de francs sont occasionnées par an par les accidents représentant 1% du Produit intérieur brut en plus du décès de 500 personnes. A l'en croire, les 77 milliards de francs auraient pu servir à la construction d'infrastructures sanitaires. Pour lui, renforcer la sensibilisation autour de la sécurité routière équivaut à travailler à l'employabilité des jeunes. Cheikh Issa Sall a invité dans la foulée les chauffeurs à éviter les dépassements à droite, à rouler dans l'agglomération à des vitesses indiquées et en respectant le code de la route.

Pour sa part, Omar Fall, le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Mbour a salué la démarche du mouvement Am Dem avant de donner sa totale adhésion. Il a rappelé qu"'aucun chauffeur ne veut tuer un poussin, à fortiori une personne humaine". Dogue Gning, chauffeur depuis 52 ans, a insisté sur le permis de conduire. Selon lui, c'est un diplôme qu'on ne saurait délivrer à tout bout de champ. Il a encouragé l'initiative et n'a pas manqué de dire son souhait, l'ouverture de larges concertations pour trouver de meilleures solutions.