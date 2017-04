Afrique de l'Ouest: Directives UEMOA - Le conseil des ministres invite les Etats à parachever la réforme

Lors de sa rencontre à Dakar, le Conseil des ministres a examiné l'état de mise en œuvre des Directives du cadre harmonisé des Finances publiques par les Etats membres de l'UEMOA à la date du 31 décembre 2016.

Au regard du niveau de mise en œuvre de ces réformes par les Etats, souligne un communiqué, le Conseil a invité les Ministres en charge des Finances à parachever l'application des directives et particulièrement, la mise en place du budget programme au plus tard le 1er janvier 2019.

De même, le Conseil des Ministres a félicité les Organes et Institutions de l'Union pour les résultats remarquables atteints en 2016 et les a encouragés à poursuivre leurs actions. Le Conseil des Ministres a procédé à l'affectation du Produit du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) au titre de l'exercice 2017 et adopté le budget général des Organes de l'Union au titre de l'exercice 2017.

Le Budget Général de l'Union est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de cent quatre-vingt-quinze milliards huit cent soixante-dix-neuf millions trois cent quarante mille cinq cent vingt-quatre (195.879.340.524) francs CFA.

Le Conseil a, dans le cadre de la surveillance multilatérale, examiné la situation économique et financière des économies de l'Union en 2016 et les perspectives pour 2017, qui demeurent bien orientées en dépit d'un environnement international et régional difficile du point de vue des conditions de financement des économies et des efforts à déployer pour assurer un climat de paix et de sécurité.