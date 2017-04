Sénégal: Tournoi Ufoa 2017 - L'AS Tanda triomphe à Dakar

L'AS Tanda est le premier champion du tournoi sous-régional organisé par l'Union des fédérations ouestafricaines (UFOA).

Les Etoiles du Gontougo ont dominé, dimanche, au stade Demba Diop à Dakar, les Sénégalais de l'US Gorée (2-0), en finale du tournoi qui mettait en compétition les champions des zones A et B de l'UFOA. Zougoula Kevin (20e) et Sanogo Issa (95e) ont permis aux Ivoiriens de décrocher le trophée et la prime de 12,350 millions FCFA. Déjà buteur lors du match inaugural du tournoi, le vendredi dernier, face aux Ghanéens de Wa All Stars (3-0), les deux autres buts ont été inscrits par Koffi Foba Stevens et Stephen Asare.

Dans cette compétition qui a réuni quatre équipes (AS Tanda, US Gorée, Wa All Stars et Barrack Young Controllers du Liberia), les garçons de Koffi Firmin ont enregistré deux succès en autant de rencontres. Ce qui fait d'eux logiquement les champions de l'UFOA au niveau des clubs champions. Car le principe était que les vainqueurs des deux premiers rencontres étaient qualifiées pour la finale.