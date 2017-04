Lorsque ce samedi 1er avril 2017, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, et son équipe arrivent aux environs de 10 heures, au Groupement des sapeurs pompiers militaires (Gspm), à Adjamé , les soldats du feu ont presque fini leur tâche du jour. Celle de nettoyer les artères reliant le carrefour de l'Indénié.

A l'aide de râteaux, de pelles et de brouettes, les hommes du Colonel Issa Sacko, commandant du Gspm, ont non seulement curé les caniveaux, mais aussi couper toutes les mauvaises herbes qui avaient poussé sur les terre-pleins séparant les rues et sur les flancs des collines.

Consé- quence, à l'arrivée de l'équipe ministérielle (la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ly Ramata Bakayoko, était de la visite), toutes les rues de ce carrefour sont cleans. Les caniveaux aussi "respirent" car débarrassés de tous les sachets plastiques et autres détritus qui les obstruaient.

Le Colonel Issa Sacko explique aux deux ministres que les militaires ont décidé de s'approprier l'opération « Grand Ménage », instaurée chaque premier samedi du mois par le Gouvernement. D'où leur sortie en force pour cette 2ème édition.

La même opération, indique-t-il, se mène dans toutes les villes abritant une caserne de sapeurs-pompiers militaires. Après avoir félicité le Colonel Sacko, l'émissaire du Gouvernement l'exhorte à prendre contact avec la communauté villageoise ébrié d'Adjamé village. Ce, pour son implication dans l'opé- ration.

Du Gspm, cap est mis sur la commune de Marcory pour l'installation du comité de salubrité. Après Marcory, c'est la grande commune d'Abobo qui accueille Anne Ouloto.

Déjà, à l'entrée de la commune, notamment à partir de l'université Nangui Abrogoua, on est frappé par la propreté de l'autoroute. Quelques mètres en avant, et on situé sur la raison de ce fait.

En effet, tout le long de voie principale, sont postés des milliaires qui nettoient la rue et curent les caniveaux. Cette présence des hommes en tenue est vraiment impressionnante à Abobo. Partout, on les voit en train de curer les caniveaux qui, il faut le dire, sont vraiment malmenés par les habitants de cette commune.

A côté des militaires, les ferrailleurs, par le biais de leur association, sont aussi au travail. Ils s'attèlent à rendre salubre leur lieu de travail.

Tout comme les militaires, ils reçoivent les encouragements d'Anne Ouloto. D'Abobo, en partance pour Cocody, la ministre marque un arrêt à l'entrée de la nouvelle gare d'Adjamé, pour encourager une Ong en train de curer les caniveaux.

Tout comme à Abobo-gare, la brigade de salubrité saisit les sachets d'eau en plastique vendus par de jeunes filles. La ministre fait démanteler des baraques de commerçants. Il en est de même à l'entrée du marché Cocovico de Cocody-Angré.

Dans le bilan qu'elle fera de cette 2ème édition du « Grand Ménage », Anne Ouloto n'hésite pas à saluer l'engagement des militaires, des gendarmes et des policiers.

Même si ce n'est pas l'édition de la maturité, cette seconde édition, note-t-elle, a connu plus d'engouement que la première. A preuve, 22 directions du ministère ont effectué l'opération à travers le pays contre 16 pour la 1ère édition. 4 directions, a-t-elle annoncé, le feront entre le 1er et le 8 avril.