Guinée: Lama Sidibé de retour à Conakry - « Je suis revenu sain et sauf»

Le célèbre artiste guinéen Lama Sidibé est rentré depuis mercredi 29 mars de son séjour Dakarois d'où il était parti pour se soigner.

Dans un bref entretien accordé à Aminata.com, Lama explique: «le lendemain de mon arrivée à Dakar, j'ai été envoyé à l'hôpital. Les médecins ont posé le diagnostic.

Ils ont dit que ce n'est pas une maladie grave. Et que J'avais un début d'AVC. Ils m'ont fait les ordonnances et les médicaments ont été payés. Finalement, à la suite du second diagnostic, les docteurs m'ont dit que je pouvais rentrer en Guinée».

L'artiste demande à ses nombreux fans de ne pas s'inquiéter sur son état de santé. «Je suis revenu sain et sauf. Mon médecin m'a dit que je peux reprendre le spectacle. La maladie est faite pour les hommes. Quand on vit, on va tomber malade et on va mourir, mais je ne suis pas encore mort».

A Dakar, explique Lama, «une vieille femme de 80 ans est venue me voir tout en larmes en me disant qu'elle avait appris que je suis mort.

Elle m'a dit que depuis que j'ai chanté "mo djombama djoodhoto", elle n'écoute que mes chansons. C'est pour vous dire que les gens qui ont diffusé de fausses informations sur ma mort, ont dérangé le monde»».

Lama Sidibé est reparti dimanche 1er avril à Dakar où il prendra part à la célébration de la fête de l'indépendance sénégalaise ce 4 avril.

«Je suis rentré en Guinée, pour préparer donc mon spectacle avec mes musiciens. Je demande à tous mes fans de prendre le courage. Qu'ils sachent que je suis de cœur avec eux en tout temps et en toute circonstance».