Par les voix respectives du président du Conseil départemental de Malème Hoddar, Cheikh Ndiaye, et le maire de Ngaintes Pathé, Omar Dieng, l'Alliance pour la République (Apr) du président Macky Sall et l'Alliance des forces de progrés (Afp) du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ont choisi de renforcer la dynamique unitaire qui les lie pour mobiliser les troupes de la majorité et accéder à une bonne préparation des législatives du 30 Juillet prochain

Ce challenge a été lancé, samedi, en marge d'une finale « Navétane » que les deux prétendants à cette nouvelle cohésion sociale dans le « Bennoo » sont venus présider dans un stade où avaient pris place la plupart des responsables apéristes de Kaffrine et Koungheul dont le ministre conseiller Assane Diop et la directrice de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publiques Mme Socé Diop Dione.

Les responsables de la mouvance présidentielle entendent ne pas en rester là, car ils comptent élargir la démarche partout au sein des bases du département.

Ces initiatives en direction des législatives de Juillet prochain seront aussi accompagnées d'une sensibilisation sur les réalisations du régime en place, les retombées dont le département a profité dans le Programme d'urgence développement communautaire (Pudc), le Plan Sénégal Emergent (Pse) et les attentes par rapport au programme 2017.

Toutefois, concernant les prochaines opérations d'investiture à la députation, l'Apr et l'Afp de Malème Hoddar se disent être très à l'aise. Ces deux partis estiment pour ce cas précis que rien ne pourrait desserrer les rangs.

Les personnes qui seront investies le seront en fonction de la démocratie qui a toujours prévalu dans l'instance de la majorité présidentielle au plan local. Soit par la base, soit par une désignation venue du président Macky Sall.