L'association Fodde Fouta a organisé avant-hier, samedi 1er avril, au Grand Théâtre, une soirée dénommée «La Nuit Du Fouta». Animée par le lead vocal du Daande Lenol, Baaba Maal, le groupe Bidew Bou Bess ainsi que d'autres artistes Hal Pulaar, la soirée a été riche en ambiances. Les fonds récoltés devront servir au financement des bourses aux meilleures élèves filles, des ordinateurs portables aux meilleurs élèves des séries scientifiques et à la plantation d'arbres fruitiers dans le Fouta.

Et c'est le titre dédié à Abdou Aziz Sy qui a d'abord fait bouillonner toute la salle. Ensuite, viendront les titres comme « Haayo mi Dagni», «Thiayo Delloré» etc., au rythme des pas de danse et des applaudissements. Emmitouflé dans un grand boubou beige entrelacé de fils noirs, Baaba Maal fait monter la dose surtout avec la fameuse danse «wango».

Pour cette 4ème édition de « La Nuit du Fouta », Fodde Fouta a choisi comme parrain l'homme d'affaires, Harouna Moussa Dia, considéré comme l'un des bailleurs de la campagne de Macky Sall en 2012 et comme marraine l'avocate et non moins maire de Podor, Aissata Tall Sall. Ces deux, bien qu'absents, ont été représentés par de fortes délégations qui ont transmis leur sentiment de satisfaction aux organisateurs.

Il faut noter qu'avant l'entrée de Baaba Maal, le chanteur à la voix de rossignol, Demba Guissé a aussi joué sa partition dans l'animation avant de céder la place au groupe Bidew Bou Bess. A son tour, le trio a réussi à réchauffer la salle qui grouillait de monde.

Le concert a aussi servi de tribune pour faire la promotion de nouveaux talents d'artistes Haal Pulaar comme par exemple, Gaynaako Ba qui nous vient de la Gambie, un groupe de jeunes de Matam, Bewdo, un artiste de Podor, Djiby Sall Tokossel, Ndèye Diarra Gaye.

En effet, prenant parole, le président de l'association Fodde Fouta Mamadou Boubou Sall est revenu sur les actions de la structure. C'est pourquoi, a-t-il tenu à préciser, les fonds collectés seront utilisés à bon escient.

Car, ils serviront comme à l'accoutumée au financement des bourses aux meilleures élèves filles, à l'achat des ordinateurs portables pour les meilleures élèves des séries scientifiques et à la plantation d'arbres fruitiers dans le Fouta.

Et c'est le fameux morceau « Kaladio » dédié au maire de Démet, Abdoulaye Elimane Dia que le lead vocal du Daande Leniol fera au revoir au public suscitant un engouement total.

Il faut rappeler qu'au cours de la soirée, le leader vocal de Daande Lenol a reçu le drapeau de Sunu Lamb pour l'organisation d'un combat de lutte prévu le 9 avril prochain au Stade Iba Mar Diop.