Sénégal: Championnat national Ligue 1 (16ème journee) - Génération Foot se détache, Guédiawaye FC nouveau dauphin

AS Douanes - Us Gorée (17h)

La place de dauphin est désormais dévolu au Guédiawaye FC qui profite non seulement du faux du Jaraaf mais les Banlieusards n'ont pas manqué l'opportunité de battre (1-0) le Stade de Mbour au stade Amadou Barry. A noter la nouvelle défaite, la troisième d'affilée, de Diambars battu (2-0) par l'Us Ouakam qui n'avait plus connu de victoire depuis la 7ème journée. A Ziguinchor, le Casa Sports a été accroché par Niary Tally (2-2) dans une rencontre qui a été marquée des décisions d'arbitrage (voir ailleurs). La dernière rencontre de la 16ème journée va se disputer ce mercredi entre l'AS Douanes et l'Us Gorée.

Pourtant, ils étaient littéralement dominés par les hommes de Malick Daff avec un pressing très haut et un quadrillage du terrain quasi parfait. Les joueurs du club de la Médina auront d'ailleurs deux occasions pour tuer le match. Seulement, il leur manquait un serial killer. Mais la chance se venge souvent que les occasions ne sont pas exploitées. Et à deux minutes de la mi-temps, l'international Junior, Ibrahima Niane profite de la sortie du portier du Jaraaf pour remettre les pendules à l'heure.

