Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement au Grand Théâtre avant-hier, samedi 01 avril. Eux, ce sont les membres du Réseau national des enseignants de l'Apr, regroupés derrière leur coordonnateur Youssou Touré, par ailleurs ministre en charge de l'Alphabétisation. Entre autres sujets évoqués, lors de ce panel portant sur le thème de l'éducation inclusive, vecteur de développement du capital humain et présidé par le chef de l'Eatt, on note la requête d'un meilleur positionnement des enseignants dans les rouages du parti présidentiel et de l'Etat ainsi que les échéances électorales.

Sous la houlette du président de la République Macky Sall, mais pour l'occasion secrétaire exécutif de l'Apr, Youssou Touré s'est saisi de l'occasion pour porter en bandoulière l'une des préoccupations majeures du réseau à savoir la responsabilisation au niveau étatique des compétences du Réseau national des enseignants de l'Apr. « En effet, aucun poste de directeur général, de directeur national et de président du conseil d'administration n'est occupé après cinq années au pouvoir par un membre du réseau malgré la présence en son sein d'universitaires et de cadres de haut niveau », réclame-t-il. Et de poursuivre toujours avec les revendications, mais cette fois-ci pour des postes de députation : « Aussi voudrions-nous vous demander de bien vouloir réserver un quota significatif aux enseignants Apéristes sur les listes des candidats à la députation ».

Youssou Touré finira par mettre en garde le patron de l'Apr, non sans vanter ses mérites d'«excellent président », contre toute discrimination alors que les enseignants de l'Apr représentent un électorat de plus de 600 000 électeurs. «Nous avons des enseignants émérites. Nous avons des hommes et des femmes qui sont à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Nous n'accepterons plus d'être laissés en rade. Si le parti ne veut pas de nous, on en tirera toutes les conséquences ».

Prenant à son tour la parole, le président de la République et secrétaire national de l'Apr a salué tout d'abord la forte mobilisation des enseignants de l'Apr et renouvelé sa confiance au ministre en charge de l'alphabétisation, avant d'exhorter celui-ci à organiser ce conseil régulièrement. « Je vous exhorte à l'organiser régulièrement pour mieux renforcer la cohésion au sein du réseau national. Je vous exhorte également à développer davantage de fraternité entre membres du réseau ». Se félicitant dans la foulée de l'accalmie notée dans le système éducatif depuis le début de l'année scolaire, le Président Macky Sall a invité les enseignants « sans qui rien ne peut se faire » à accompagner davantage l'école et à pérenniser les acquis. « Je saisis cette occasion pour inviter tous les acteurs à maintenir cette dynamique de pacification de l'espace scolaire et universitaire».

Quant aux élections législatives qui se profilent, le secrétaire national de l'Apr ne manquera pas à rappeler à ses troupes à s'investir davantage dans la victoire du camp présidentiel parti afin de conforter sa place au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer le travail engagé. Pour y arriver, Macky Sall a insisté sur la discipline et la démocratie qui doivent être le credo au sein du réseau. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, jouant sa partition à cette rencontre aux allures d'une campagne politique déguisée en prélude aux législatives de juillet , s'est saisi de l'occasion pour revenir sur les réalisations de Macky Sall et son gouvernement depuis leur accession à la présidence de la République, à savoir le Pse, Pudc, la Cmu, pour n'en citer que celles-là.