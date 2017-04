Son successeur à la tête du Cojer a mis les bouchées doubles en sortant de sa poche une écharpe qu'il a passée autour du cou du maire de la Ville de Pikine. « A partir de ce moment, nous, jeunesses de Pikine, investissons à la tête de la liste pour les législatives, le maire Abdoulaye Thimbo, coordonnateur de Benno Bokk Yakaar. On ne change pas une équipe qui gagne et le coordonnateur a toujours gagné les batailles engagées par la coalition Benno Bokk Yaakaar », a lancé Issakha Diop, maire de Pikine-Est.

Revenant sur les divergences qui minent le parti, le ministre délégué Pape Gorgui Ndong lui emboitera le pas en soutenant que cela doit d'abord commencer en réconciliant les femmes. « Je demande à la 2e questeur de l'Assemblée nationale et à toutes les femmes de taire les querelles pour la coordination des femmes. Je ne suis pour aucun camp, à part le camp du Président », a lancé le ministre délégué à l'endroit des femmes qui se sont alors exécutées par des accolades sur la tribune sans pour autant omettre de vanter les qualités politiques et humaines à l'endroit des militantes du département. Pape Gorgui Ndong en profitera pour demander aux jeunes d'en faire tout en invitant le coordonnateur du parti à mettre sur pied un comité de conciliation.

C'est le Dg de l'Artp, non moins coordonnateur des cadres, qui a d'emblée invité les femmes à la sérénité pour pouvoir bien s'attaquer aux joutes électorales. « Je vous invite à la sérénité et au calme pour pouvoir gérer la majorité parlementaire. L'heure est à l'union et au travail pour inscrire massivement les militants. Je vous exhorte à travailler vers cette direction », a indiqué Abdou Karim Sall à l'assistance. Et d'indiquer dans la foulée, à l'adresse du maire de Pikine, « Je veux que toi, Abdoulaye Thimbo, tu rassembles toute la famille de l'Apr, seul gage d'une éclatante victoire le soir du 30 juillet ».

La rencontre politique organisée au cours du week-end par le réseau des femmes apéristes de Pikine-Est s'est transformée finalement en « ndeup collectif » pour l'Apr de Pikine tenaillée par une guéguerre de leadership au niveau de la Cojer locale et de l'instance des femmes. Des esquisses de réconciliation amorcées, le amire de Pikine Abdoulaye Thimbo a été plébiscité come tête de liste de Bby aux législatives de juillet prochain.

