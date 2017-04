Algérie: AADL1 - Distribution de 40.000 unités d'ici juin prochain

"Nous nous sommes engagés devant le président de la République à réaliser son programme pour permettre aux habitants des logements précaires et aux citoyens de la classe moyenne d'avoir des logements qui préservent leur dignité et celle de leurs enfants. Après 15 années d'attente les logements sont distribués à leurs bénéficiaires", a-t-il déclaré ajoutant que "tous les demandeurs inscrits dans ce programme auront leurs logements prochainement".

Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, du Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et du directeur général de l'AADL, Tarek Belaribi, le ministre a affirmé que la distribution de ces logements intervient dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République.

Il a également indiqué que 7.000 logements de la même formule seront distribués au niveau national fin avril courant et 8.000 autres unités vers la fin du mois de mai prochain, relevant que "la plus importante opération de remise des clés est prévue en juin avec la distribution de 22.000 unités à l'échelle nationale".

Dans une allocution lors de la cérémonie de remise des clés et décisions d'affectation au profit des bénéficiaires de 911 logements de type location-vente au niveau de Ouled Fayet, M. Tebboune a fait savoir que ce quota faisait partie de 3000 unités qui seront distribuées par l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) au cours de cette semaine au niveau des sites d'Ain Malha, d'Ouled Fayet et de Reghaia.

