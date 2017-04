Algérie: Plus de 1,5 millions d'élèves vaccinés contre la rougeole et la rubéole sans aucun incident particulier

Alger — Plus de 1,5 millions d'élèves ont été vaccinés et aucun incident particulier n'a été enregistré à l'issue de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire qui s'est déroulée du 6 au 15 mars 2017, a indiqué dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) dans un communiqué.

"A l'issue de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire qui s'est déroulée du 6 au 15 mars 2017, plus de 1,5 millions d'élèves ont été vaccinés sans aucun incident particulier du fait que toutes les conditions inhérentes à la sécurité de l'acte vaccinal ont été réunies", a précisé la même source.

Le ministère a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme national d'élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome malformatif rubéoleux congénital, mis en œuvre conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et à l'avis du comité technique des experts de la vaccination.

Le MSPRH qui tient à "saluer les professionnels de santé qui sont mobilisés à travers tout le territoire national", regrette les actions de "désinformation sans fondement et les mesures irrégulières prises par certains qui ont été néfastes à cette campagne de vaccination".

Partant du principe que la vaccination constitue la seule et unique intervention de santé publique efficace contre ces deux maladies graves et mortelles qui n'ont pas de traitement, le MSPRH rappelle que l'élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome malformatif rubéoleux congénital est un impératif de santé publique nécessitant la mise en œuvre de deux actions stratégiques complémentaires que sont l'organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire, et l'introduction du vaccin combiné Rougeole-Oreillons-Rubéole dans le nouveau calendrier national de vaccination pour les nourrissons âgés de 11 mois.

Le MSPRH porte à la connaissance du grand public et des parents que la vaccination contre la rougeole et la rubéole "se poursuivra dans l'objectif de rattraper les enfants et les jeunes adolescents incomplètement vaccinés, de renforcer la protection collective contre la rougeole mais aussi contre la rubéole, et d'interrompre le risque de transmission de ces deux maladies contagieuses et graves et mortelles" et ce après avis du comité d'experts et au terme de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire.

Le ministère de la Santé a ajouté que la vaccination contre la rougeole et la rubéole "sera intégrée dans le dispositif de rattrapage mis en place chaque année pour les enfants scolarisés, lors de la rentrée scolaire 2017-2018.